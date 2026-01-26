Bărbatul, împreună cu doi minori de 14 ani au furat mai multe unelte electrice dintr-o locuință din Medgidia, iar în ziua următoare l-au amenințat pe proprietar cu un cuțit și i-au cerut toți banii.

Corespondent Știrile PRO TV: „Cei trei tineri, unul de 21 de ani și ceilalți doi de 14 ani, au intrat în toiul nopții în curtea unei case din Medgidia. De acolo, au reușit să fure scule electrice în valoare de 3.000 de euro.

Noaptea următoare, au revenit în aceeași curte, cu fețele acoperite, însă de această dată au spart geamul locuinței. L-au amenințat pe proprietarul casei cu un cuțit și i-au cerut bani. Au luat 200 de lei și au fugit.

Omul a sunat imediat la 112, unde a anunțat ce a pățit.

Polițiștii i-au identificat rapid pe cei trei, iar bărbatul de 21 de ani a fost reținut.

Cei doi minori sunt cercetați în stare de libertate.”

