Alergia la viespi și albine: tratamentul natural și când să mergi la medic

Totuși, unele persoane dezvoltă reacții alergice, uneori severe, care pot fi amenințătoare de viață, având nevoie de îngrijiri medicale de urgență. În general, aceste insecte nu înțeapă decât atunci când se simt amenințate, însă se poate întâmpla să fii înțepat pe neașteptate. Află cum recunoști înțepătura de viespi sau albine, cum o tratezi rapid și când să te adresezi medicului.

Înțepătura de viespi vs albine: cum le recunoști

Înțepătura de viespe poate fi dificil de diferențiat de înțepătura de albină, deoarece provoacă manifestări similare. Așa cum prezintă Markus MacGill și Hana Ames în articolul „What to do if a bee stings you”, acestea cauzează următoarele simptome:

Durere bruscă, intensă și ascuțită, în locul înțepăturii, care durează câteva secunde;

Apariția unei leziuni cutanate decolorate, inflamate, asociate cu prurit, durere și senzația de arsură, care dispare în câteva ore;

O reacție moderată presupune apariția unei umflături care se mărește în următoarele 2 zile, apoi se vindecă treptat în următoarea săptămână.

În unele cazuri, reacțiile pot fi mai severe, indicând alergia la înțepătura de viespi sau albine. În această situație, se poate instala șocul anafilactic, o complicație potențial fatală în lipsa tratamentului prompt. De asemenea, în cazul copiilor mici, înțepăturile multiple pot fi fatale.

Totuși, există anumite diferențe între cele două tipuri de înțepături, iar veninul celor două insecte este diferit. În timp ce acul albinei rămâne înfipt în piele, cel al viespei este în continuare intact. Astfel, aceasta din urmă poate înțepa de mai multe ori. De asemenea, viespea este mai agresivă. Cu alte cuvinte, dacă prezinți mai multe înțepături, poate fi vorba de o viespe.

În general, aceste insecte înțeapă numai dacă se simt amenințate sau agresate. Se poate întâmpla, uneori, să înțepe pe neașteptate.

Totuși, răspunsul organismului variază semnificativ de la o persoană la alta, în funcție de sensibilitatea individuală. Uneori, înțepătura de viespe produce simptome mai puternice decât cea de albină. Alteori, albina cauzează reacții mai severe.

Alergia la înțepătura de viespi: tratament natural

Tratamentul natural și rapid pentru alergia la înțepătura de viespi presupune următorii pași, așa cum sunt prezentați de către WebMD în articolul „Remedies for Wasp Stings”:

Curățarea zonei: Spală bine pielea cu apă rece și săpun, pentru a îndepărta urmele de venin; Aplicarea de comprese reci: Pentru a reduce inflamația, aplică o compresă cu gheață timp de o oră, în sesiuni de 10 minute, urmate de 10 minute pauză.

Dacă ai fost înțepat de o albină, îndepărtează acul cu grijă. Înainte de a îngriji înțepătura, asigură-te că te deplasezi într-o zonă sigură, ferită de viespi sau albine. Este important, de asemenea, să îți monitorizezi simptomele pentru a recunoaște la timp reacțiile severe.

Evită să scarpini înțepătura sau să spargi veziculele apărute, pentru a preveni infectarea leziunii. În cazul unei înțepături de albină, nu strânge acul în piele și nu utiliza penseta pentru a-l îndepărta. Aceste măsuri pot duce la eliberarea unei cantități mai mari de venin în tegumente. Poți îndepărta acul cu degetele sau cu un card de credit, ne sfătuiește Health New Zeeland.

În mod tradițional, oamenii aplică sare, bicarbonat de sodiu sau oțet pentru a trata natural înțepătura de viespe sau albină. Totuși, nu există dovezi științifice că aceste metode funcționează, având în vedere faptul că veninul pătrunde adânc în piele.

Este foarte important să elimini orice cuib de viespi din gospodăria ta, pentru a preveni expunerea în viitor. Poți cere ajutorul unei echipe profesioniste care oferă servicii de dezinsecție împotriva viespilor. Pe de altă parte, există produse profesionale pentru exterminarea acestor insecte, care pot fi utilizate acasă. Soluțiile trebuie aplicate, însă, cu mare atenție, conform instrucțiunilor de pe ambalaj.

Pentru a ține la distanță albinele și viespile, evită parfumurile puternice, hainele puternic colorate sau închise la culoare. Atunci când mergi în drumeții, este de preferat să te îmbraci în pantaloni lungi și bluze cu mânecă lungă, deschise la culoare.

Cât durează umflătura de la înțepătura de viespi

Durata manifestărilor variază în funcție de răspunsul imun individual.

Dacă reacțiile sunt ușoare, umflătura și durerea de la înțepătura de viespi și albine dispar, de regulă, în câteva ore, menționează Erica Roth în articolul „Wasp Stings: Reaction Symptoms and Treatment”. Reacțiile moderat-severe dispar în aproximativ 7-10 zile.

În orice caz, îngrijirea corectă a leziunii și tratamentul recomandat de medic favorizează vindecarea mai rapidă.

Medicamente și când să mergi la medic

Potrivit surselor menționate anterior, reacțiile severe la înțepătura de viespe sau albină includ:

Umflătură extinsă, de 10 cm diametru;

Umflarea întregului membru – poate persista câteva zile;

Erupție cutanată, febră, dureri de cap, greață, vărsături – în caz de înțepături multiple;

Urticarie;

Rar – inflamație și dureri articulare.

Aceste simptome trebuie să te trimită la medic de urgență pentru tratament. De asemenea, sunt indicate consultația și investigațiile de alergologie, pentru a diagnostica alergiile cu certitudine.

Medicul îți poate prescrie medicamente antihistaminice și antiinflamatoare, dar și creme sau unguente cu substanțe anestezice sau corticosteroizi, pentru a reduce simptomatologia.

Persoanele alergice pot dezvolta șoc anafilactic după înțepătura de viespe sau albină. Aceasta este o urgență medicală și se manifestă acut prin:

Dificultăți de respirație – respirație rapidă și scurtată;

Wheezing – zgomot ascuțit în timpul inspirului/expirului;

Urticarie și înroșirea pielii – în alte zone decât cele înțepate;

Amețeli;

Leșin;

Scăderea bruscă a tensiunii arteriale;

Greață și vărsături;

Diaree;

Confuzie;

Buze palide sau învinețite;

Umflarea feței, buzelor, gâtului și limbii;

Puls slab și rapid.

Anafilaxia poate duce rapid la deces, motiv pentru care este esențial tratamentul de urgență. În cazul persoanelor cu istoric de alergii, care au la îndemână un autoinjector cu epinefrină, se recomandă injectarea medicamentului imediat în caz de șoc anafilactic.

În concluzie, înțepătura de albină și viespe este, de regulă, inofensivă. Cu toate acestea, unele persoane se pot confrunta cu reacții severe sau chiar cu anafilaxie, ceea ce le pune viața în pericol. Apelează numărul unic de urgență dacă recunoști semnele șocului anafilactic sau mergi la cel mai apropiat spital.

