Un bărbat din UK a supraviețuit la limită după ce a fost atacat de 200 de viespi într-un minut: „Erau peste tot”

Andrew Powell tocmai se întorsese dintr-o excursie cu soția sa, Gina, când a fost atacat de un roi de viespi de pe câmpul unui fermier în Țara Galilor, la finalul lunii august.

Bărbatul a dezvăluit că, în total, a fost înțepat de peste 240 de ori în mai puțin de un minut înainte de a-și pierde cunoștința.

„Am ieșit afară să mă uit pe câmp, ceea ce fac în mod obișnuit. Dintr-o dată am văzut viespile ieșind din ceea ce trebuie să fi fost un cuib. Cred că fermierul, care cultiva, le deranjase fără să știe. S-au repezit spre mine și am început să alerg spre casă cât de repede am putut, dar în câteva secunde erau peste tot pe mine. Le simțeam în pantalonii mei. Erau peste tot”, explică Andrew Powell.

Bărbatul a fost dus de urgență la spital

După ce viespiile au început să-l atace, bărbatul a încercat să se adăpostească în casă însă, din nefericire, a lăsat ușa deschisă, iar insectele l-au urmat.

Andrew a dezvăluit că a fost înțepat de 80 de ori pe brațe, de 25 de ori pe o parte, de 15 ori pe spate și de 10 ori pe frunte. Un vecin i-a venit rapid în ajutor după incident, conducându-l la unitatea de urgență din Brecon, unde a primit adrenalină și morfină înainte de a fi transferat la spitalul Prince Charles din Merthyr Tydfil.

El a încercat să se stropească cu apă pentru a a scăpa de viespii și pentru a calma durerea. În cele din urmă a decis să intre în duș și să lase apa să curgă.

„Le simțeam cum mă înțeapă în tot acest timp. Pe podeaua dușului era negru de atâtea viespi. Trebuie să fi fost mii. Erau peste tot pe fereastră și pe pervaz. Parcă eram în mijlocul unui cuib de viespi”, a explicat brăbatul.

În cele din urmă, unul dintre vecini i-a venit în ajutor și l-a dus la spital, acolo unde a primit îngrijirile de care avea nevoie. Medicii i-au explicat că dacă fără ajutorul celor din jur viața sa ar fi fost în pericol.

