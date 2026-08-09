Oamenii au urmărit, pe ecranul uriaș din zăvoiul cu nuci, pelicula „O vară de neuitat”. A urmat un concert al Irinei Rimes, care a adunat fani din toată Oltenia.

Invitatul special al serii a fost Claudiu Bleonț, care a jucat rolul principal în filmul proiectat pe ecran.

Spectatoare: „Filmul, da, stăteam așa și ne uitam la el și ne-a plăcut. Da, este foarte interesant.”

Spectatoare: „Cel de aseară, „Cravata galbenă”, și și ăsta, că este regizor român.”

Spectatoare: „Foarte tare, surprinzător și sper să fie tot mai multe.”

Claudiu Bleonț, actor: „Vedeți selecția de filme, de oameni care au fost aduși împreună să comunice, să aibă o stare de spirit bună, într-o vară în care au decis să stea acasă și să o facă o vară de neuitat.”

Ajunsă pentru prima dată în comuna lui Brâncuși, Irina Rimes a dat apoi startul petrecerii.

Participantă la spectacol: „A fost senzațional! O ador pe Irina Rimes. Este un idol pentru toți adolescenții, toți copiii, pot spune. O ador.”

Participantă la spectacol: „Am venit pentru Irina aici. Îmi place foarte mult cum cântă, mai ales și prietenei mele, care vine din Franța și ascultă Irina. Și la cea mică îi place foarte mult.”

Irina Rimes: „Este prima oară când mă întâlnesc cu publicul de aici. A fost foarte frumos, este un public vesel și am strâns foarte multe bandane.”

Organizatorii au deja planurile făcute, pentru ediția viitoare.

Cosmin Pigui, primarul comunei Peștișani, organizator: „Pentru vara viitoare, festival cu film argentinian, film chinezesc și film românesc.”

Festivalul de film „Acasă la Brâncuși” este o reconfigurare a evenimentului „Film în Sat”. Numele s-a schimbat, pentru a marca aniversarea a 150 de ani de la nașterea marelui sculptor.