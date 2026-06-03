Miercuri, anchetatorii au făcut percheziții în două locuințe care i-ar aparține acestuia.

Perchezițiile au durat câteva ore și s-au făcut în trei locuri, între care două apartamente dintr-un bloc din Târgu Mureș, care ar fi deținute de Cristian Pomohaci. Locatarii spun că vecinul lor este discret și, deși a fost caterisit, uneori s-ar îmbrăca în haine preoțești.

Potrivit unor surse din anchetă, verificările se fac într-un dosar penal de viol asupra unui minor și agresiune sexuală. Cercetările ar fi început în urma unei plângeri, dar ar fi vorba de mai multe victime, iar faptele ar fi început în 2022.

Cristian Pomohaci a mai fost cercetat penal pentru act sexual cu un minor, în 2017. Atunci, în mediul online a apărut o înregistrare audio în care preotul ar fi făcut propuneri indecente tot unui minor. Dosarul a fost clasat un an mai târziu.

În prezent, Codul Penal prevede că, indiferent cât timp trece de la comiterea unor astfel de fapte asupra minorilor, acestea nu mai au un termen de prescripție.

În 2021, Pomohaci a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare pentru evaziune fiscală. Fostul preot a închiriat mai multe proprietăți și a declarat venituri mai mici decât cele obținute. Apoi, un an mai târziu, a cumpărat un restaurant în județul Mureș și l-a transformat în mănăstire. El a fost exclus din rândurile preoțimii în 2017.

Oliviu Botoi, Consilier eparhial Arhiepiscopia Ortodoxă Română de Alba Iulia: „Activitățile pe care acesta le desfășoară în prezent, inclusiv așa-numitele slujbe religioase, nu au nicio legătură cu viața și rânduiala Bisericii. Folosirea în continuare de către domnul Cristian Pomohaci a veșmintelor preoțești și prezentarea sa ca slujitor al Bisericii reprezintă o gravă inducere în eroare a credincioșilor.”

Foștii superiori ai lui Cristian Pomohaci au sesizat autoritățile. La ora transmiterii acestei știri, perchezițiile sunt încă în desfășurare. La acestea participă atât Pomohaci, cât și avocatul acestuia, care nu a răspuns solicitării de a oferi un punct de vedere.