Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) anunță lansarea chatbot-ului ANA, un asistent virtual inteligent conceput pentru a oferi contribuabililor informații generale privind obligațiile fiscale.

„Bună! Eu sunt ANA” este mesajul prin care noul chatbot se prezintă utilizatorilor, potrivit ANAF.

Într-o primă etapă, aflată în faza de testare, ANA va fi disponibil exclusiv în conturile Spațiului Privat Virtual (SPV), urmând ca ulterior să poată fi accesat direct de pe portalul instituțional www.anaf.ro.

Chatbot-ul ANA face parte din proiectul „Dezvoltarea serviciilor la distanță (electronice sau telefonice) actuale, prin noi funcționalități și/sau crearea de servicii noi – e-Services ANAF”, inclus în Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C8 – Reforma fiscală și reforma sistemului de pensii, Reforma 1 – Reforma Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) prin digitalizare, Investiția 1 – Creșterea conformării voluntare a contribuabililor prin dezvoltarea serviciilor digitale.

Lansarea chatbot-ului reprezintă o nouă etapă concretă în modernizarea administrației fiscale, prin care ANAF își propune să îmbunătățească furnizarea serviciilor la distanță și să reducă efortul contribuabililor în îndeplinirea obligațiilor fiscale.

La momentul lansării, ANA va deține un set parțial de răspunsuri, fiind un instrument bazat pe tehnologie aflat într-un proces continuu de actualizare.

Performanța chatbot-ului se va dezvolta pe măsură ce interacționează cu utilizatorii, pe baza întrebărilor adresate de aceștia.

Sistemul se va îmbunătăți constant, iar prin fiecare interacțiune, ANA își va crește capacitatea de a furniza informații corecte și relevante.

Cu cât mai mulți utilizatori vor accesa chatbot-ul și vor adresa întrebări, cu atât acesta va deveni mai precis, mai util și mai adaptat nevoilor reale ale contribuabililor.

În prima etapă, ANA va oferi informații generale despre obligațiile fiscale ale persoanelor fizice care obțin venituri din închirierea bunurilor personale și/sau din activități independente.

Pe măsură ce sistemul acumulează date și experiență prin interacțiuni reale, domeniile acoperite vor fi extinse, contribuind la simplificarea comunicării dintre contribuabili și administrația fiscală.

Contribuabilii, parteneri în perfecționarea chatbotului ANA

ANAF încurajează contribuabilii să interacționeze activ cu ANA și să transmită feedback, fiecare întrebare adresată reprezentând o contribuție directă la dezvoltarea unui serviciu public digital mai performant.

Lansarea chatbot-ului ANA reprezintă un pas important în direcția digitalizării administrației fiscale și reflectă angajamentul ANAF pentru modernizarea serviciilor publice, reducerea efortului administrativ al contribuabililor și creșterea gradului de transparență și accesibilitate a informațiilor fiscale.

