Reacția oficialului american a venit în urma întâlnirii de la Pentagon cu consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius Lazurca, transmite Agerpres. Cei doi oficiali au discutat despre revizuirea posturii europene a SUA și despre necesitatea ca aliații să transforme cheltuielile pentru apărare în capacități reale de luptă în cadrul „NATO 3.0”.

„Pe 29 iulie l-am primit la Pentagon pe consilierul prezidențial pentru securitate națională al României, Marius Lazurca. Am prezentat abordarea noastră privind Europe Posture Review. De asemenea, am apreciat abordarea proactivă a României în ceea ce privește împărțirea responsabilităților. Am convenit că este timpul ca aliații să transforme cheltuielile pentru apărare în capacități reale de luptă în cadrul NATO 3.0”, a scris Elbridge Colby într-o postare pe platforma X.

Marius Lazurca s-a aflat la Washington împreună cu șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, iar delegația română a avut întâlniri cu oficiali americani pentru aprofundarea angajamentelor în domeniul apărării și consolidarea securității comune la Marea Neagră.

„Sunt mândru că am reprezentat România la Washington săptămâna trecută. Mesajul nostru a fost simplu: România este alături de Statele Unite. Ne-am întâlnit cu oficiali americani pentru a aprofunda angajamentele noastre în domeniul apărării și pentru a consolida securitatea noastră comună la Marea Neagră”, a scris consilierul prezidențial, luni, pe X.

Contextul discuțiilor

Întâlnirea are loc într-un context geopolitic tensionat, în care România își consolidează poziția de aliat de încredere pe flancul estic al NATO, iar Statele Unite își reanalizează prezența militară în Europa. Discuțiile despre „NATO 3.0” și „Europe Posture Review” indică o posibilă reconfigurare a arhitecturii de securitate transatlantice, în care România își asumă un rol activ în împărțirea responsabilităților.