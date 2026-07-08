Corespondent PROTV: „Incidentul, care a părut mai degrabă o joacă pentru cei doi, a avut loc în urmă cu două săptămâni, atunci când a fost sesizată și Poliția.

Imaginile înregistrate de camerele de supraveghere au fost făcute publice de primarul Sectorului 4. Băiatul și iubita lui au fost surprinși cum urcă pe mașini și încep să arunce cu pietre în ele. Sar de pe o mașină pe alta și se distrează așa, timp de minute bune.

Totul s-a întâmplat într-o parcare în care erau mai multe mașini ridicate de-a lungul timpului de pe stradă, unele fiind abandonate, altele parcate ilegal. Ca să ajungă acolo, cei doi au sărit gardul. În total, 10 mașini au fost vandalizate. De altfel, primarul a postat și imagini cu pagubele și lansează un avertisment pentru părinți, întrucât, în final, ei vor plăti daunele.

Identificați de Poliție, adolescenții s-au ales cu un dosar penal pentru distrugere. Dacă vor fi găsiți vinovați, riscă între 3 luni și 2 ani de închisoare sau o amendă.”