Pacienții cu boli oncologice, uitați de statul român. Calvarul prin care trece un bolnav diagnosticat cu cancer

Florentina Liculescu a fost diagnosticată în 2019 cu cancer la sân. A urmat o luptă cruntă cu boala și a trecut în total prin șapte intervenții chirurgicale.

Florentina Liculescu, bolnavă oncologic: „Atunci am cedat psihic. A început lupta, operația. După operația de mastectomie am avut altă operație la câteva ore, operația de hemostază. Am depus dosarul de handicap cu tot ce mi s-a spus și răspunsul a fost că nu am metastaze și că sunt aptă de munca, în ideea în care am șapte operații. Atunci am descoperit că limfedemul, ceea ce am eu la mână, este boală cronică și așa am reușit să obțin un certifcat de handicap grad mediu: 64 de lei. 64 de lei mi se pare destul de umilitor".

Pacienții cu boli oncologice le cer autorităților să acorde indemnizația de handicap și femeilor care și-au pierdut sânii din cauza cancerului și să le deconteze cel puțin zece ședințe de psihoterapie. La fel de importantă ar fi și gratuitatea unor teste genetice.

Iaurenția Enciu, pacient oncologic: „Testele genetice costă în jur de 4.000 de lei fiecare. Eu am cancer genetic. Copilul meu are 15 ani. Este normal să pun mâna să fac un test genetic pe care nu mi-l permit pentru a vedea dacă nu cumva a moștenit gena".

În urmă cu puțin timp a fost adoptat în Senat Planul Național de Prevenire și Combatere a Cancerului, pentru perioada 2023-2030, însă planul are nevoie de adăugări, cum ar fi decontarea unor dispozitive medicale.

Andrei Baciu: „Dacă vorbim de chestiuni care țin de drenajul limfatic sau manșon, acestea se rezolvă printr-un ordin comun al ministerului Sănătății și Casa Națională de Sănătate. Legat de testele genetice, am făcut o evaluare și un impact bugetar tocmai pentru a putea fi incluse chiar și la anul, iar pentru partea de comisii care acordă indemnizația de handicap am făcut demersul la ministerul Muncii și ministerul Sănătății”.

Aproape 10.000 de femei sunt diagnosticate anual cu cancer la sân.

Sursa: StirilePROTV Dată publicare: 06-10-2022 18:38