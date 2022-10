Sacheen Littlefeather a murit. Activista care a refuzat premiul Oscar în numele lui Marlon Brando avea 75 de ani

În iunie, Academia de Arte şi Ştiinţe Cinematografice i-a prezentat scuze lui Littlefeather pentru modul în care a tratat-o la premiile Oscar din acea noapte. Littlefeather a participat la un eveniment Muzeul Academiei pe 17 septembrie.

Sacheen Littlefeather, Native American civil rights activist who famously declined Marlon Brando’s 1973 Best Actor Academy Award, dies at 75. pic.twitter.com/OlpsoItlCw