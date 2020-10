Orasul scufundat de la granitele Romaniei. Este singurul loc din lume unde creste Laleaua Salbatica

"CAZANELE", TURISM IN CLOCOT, partea I. Mergem la portile Dunarii, la Clisura intinsa pe zeci de kilometri de locuri neatinse inca de turismul de masa, tinuturi cu vestigii din vremea romanilor si cu legendele insulelor scufundate in anii comunismului.

E luni dimineata, si pescarii ies pe apa, exact in locul in care Dunarea scalda Carpatii, la poarta de intrare din Sud-Vestul Romaniei. E toamna ploioasa si versantii isi schimba culorile de la o zi la alta, in functie de jocul norilor pe creste, de reprizele cu averse marunte, de soarele mult prea sfios sa treaca de paravanul cerului. "Fierb" Cazanele Dunarii si pare ca dau in clocot inainte de pranz, cand doi tineri pornesc intr-o calatorie cu o salupa inchiriata. George si Anca au venit de la Constanta sa vada locul numit Clisura Dunarii.

Ghid lor e Sorin, un localnic care plimba turisti de peste 14 ani intre malul sarbesc si cel romanesc, in zona dintre localitatile Dubova si Eselnita. S-a nascut si a copilarit aici, si le traduce grandoarea si salbaticia zonei in cifre si legende locale. Primul obiectiv, Manastirea Mraconia, singura din Europa, pe malul unui fliviu.

Plimbari pe Dunare se fac de cand s-au inventat vapoarele motorizate. Imagini de la 1935 arata navete mici de croaziera care plecau din Viena sau Budapesta pana la Constanta, insa fara opriri la Cazanele Dunarii.

Asa arata firul lenes al Dunarii, inainte sa inceapa drumul pe langa tinutul Romaniei, dupa ce a udat muntii hercinici ai Europei si a parcurs aproape 2 mii de kilometri, traversand tari si capitale ca Bratislava, Budapesta sau Belgradul. Ghidul Sorin vorbeste despre istoria mai recenta a locului, cand Nicolae Ceausescu a contribuit la tusa finala a Defileului, atunci cand a decis sa construiasca barajul de la Portile de Fier. Il incomodau cateva vestigii romane, dar a decis sa nu le lase prada lacului de acumulare care incepea sa prinda contur in aceste locuri dintre Serbia si Romania.

Plimbarea cu barca are incluse in pret lectii de istorie si geografie. Calatorul afla unde a fost odinioara insula turceasca Ada-Kaleh, aflata pe Dunare si cufundata ulterior, sau vad unde a avut loc stramutarea localitatilor de la mal. In golful artificial creat in amonte, Dunarea ascunde vetre satesti, inundate complet dar care se intrerzaresc la firul apei, in lunile mai secetoase.

O zona odata inundata, renaste. In ultimii ani Clisura Dunarii atrage ca un magnet urias, investitori din vestul tarii. Defileul arata astazi ca o mica riviera inca in faza de santier, un golf cu zeci de constructii noi, ridicate in ultimii 5 ani.

O noapte de cazare costa in medie 200 de lei la o pensiune de 4 stele, insa poti inopta si cu mai putin de 100 de lei, intr-una din casele localnicilor. Sunt in total peste 900 de locuri de cazare, care indiferent ca e vara sau iarna, ofera acelasi peisaj spectaculos.

Doru Neamtu are 70 de ani si de aproape 7 s-a stabilit la Clisura Dunarii, dupa ce a locuit cateva decenii in Germania, impreuna cu sotia sa. Si-au ridicat pensiunea "Nemtoaica" in salbaticia Cazenelor si barbatul povesteste ca a dat curatenia si rigoarea germana pe linistea si aerul curat de langa comuna Dubova.

Aici este afacerea unei judecatoare din Craiova, putin mai sus investeste o familie din Timisoara si pe acelasi mal gasesti domeniul lui Mihai Stanisoara fost ministru al Apararii, si fost consilier prezidential pe probleme de securitate nationala, actualmente deputat. Pe malul dunarean mai toate pensiunile au piscine amplasate pe pontoane deasupra fluviului, iar printre unitatile de cazare si-a facut loc si un club exclusivist, in care un craiovean isi cheama prietenii si cunostintele la petreceri private, cu acces limitat.

Clubul si-a inceput activitatea anul trecut, si mai toata crema oamenilor de afaceri din Dolj si Timis a trecut pe aici, povesteste patronul. Costi Nitu este prezent si toamna pe Clisura, pentru ca vrea sa isi dezvolte afacerea. Vrea sa ridice in cativa ani un hotel cu centru spa si sa infiinteze un club de iahting, pe Dunare. Si-a cumparat din Italia cu cateva sute de mii de euro un iaht pe care vrea sa organizeze primele petreceri din 2017.

Costi Nitu este absolvent de teologie si are un lant de magazine si macelarii, in Craiova. Spune ca s-a indragostit de acest loc, cu mult inainte sa vada potentialul de afaceri. Fostul coleg de seminar despre care vorbeste este nimeni altul decat preotul paroh din comuna Dubova. Are 40 de ani, si il cheama Alin.

Daca il intalnesti in timpul saptamanii, cand se ocupa de propria afacere, nici nu ai spune ca e duhovnicul celor din zona. Atunci cand nu imbraca hainele preotesti la biserica, este la randul sau un prosper om de afaceri local. Si-a cumparat 10 ambarcatiuni pe care le inchiriaza pentru plimbari pe Dunare, are tot atatia angajati si este omniprezent pe Clisura. Povesteste ca nu putea ignora potentialul de dezvoltare al zonei, chiar daca la Biblie spune ca banul e ochiul necuratului.

Cazanele Dunarii ascund locuri de care prea putin de poti bucura doar de pe mal. De pilda, pe versant e un loc unic, singurul loc din lume unde creste Laleaua Salbatica, care infloreste o singura saptamana pe an

Aceiasi versanti adapostesc si cateva crevase si grote care au atat acces de pe uscat, din munte, cat si direct din Dunare, cu barcile. In buza pesterii Ponicova fluviul are cea mai ingusta albie - in jur de 200 de metri, asa ca prin acest loc ferit au reusit sa fuga multi din tara, inainte de revolutie, trecand inot la sarbi.

In zona a ajuns si un grup de turisti de la Budapesta, pensionari cazati la Baile Herculane, care au vrut sa se plimbe cu barca prin pesterile de sub muntele Ciucarul Mare. Printre ei sunt si cativa romani plecati din tara pe vremea comunismului.

In afara investitiilor private, statul nu a alocat prea multi bani pentru aceste locuri. A fost asfaltata ce-i drept soseaua de coasta, insa alte initiative publice nu prea exista, cum nu exista o strategie de promovare si dezvoltare a Clisurii, nici pe plan judetean, nici pe plan national.