Printre aceștia se numără și un furnizor important pentru armata Statelor Unite.

Cu mai puțin de 20.000 de locuitori, orașul Cugir este pe punctul de a deveni punct de referință pentru industria de apărare a României și este atractiv inclusiv pentru străini. Fabrica de Arme și Uzina Mecanică ar putea fi retehnologizate, astfel încât în viitor să producă la standarde NATO. Timp de câteva ore, ministrul Economiei le-a vizitat, însoțit de reprezentanți ai companiei naționale ROMARM.

Irineu Darău, ministrul Economiei: „Sunt investitori foarte concreți cu care se discută, care vin. Am foarte mare încredere că la Cugir se vor întâmpla lucruri frumoase prin programul SAFE, că vor fi investiții mari și știm că forțele române și armata au nevoie de arme de asalt de infanterie în acești ani care vin.”

Un acord cu un important investitor german ar putea fi semnat până la sfârșitul lunii mai.

Irineu Darău, ministrul Economiei: „Se discută cu Sig Sauer, care e o firmă cu acționariat german, cu o istorie importantă în industria americană de apărare, unde este un furnizor de bază.”

SIG SAUER este producător de arme de foc, arme cu aer comprimat, amortizoare de zgomot și muniție. Ministrul Economiei a confirmat că, zilele trecute, reprezentanții companiei au fost în România și au văzut inclusiv fabrica de la Cugir.

Sorin Tomescu, lider de sindicat: „Pe parte de armament ne trebuie produse noi cu care să ieșim pe piață.”

Reporter: „Ce se produce acum la Cugir?”

Sorin Tomescu, lider de sindicat: „Momentan, partea de muniție. Încercăm și partea de armament, sperăm să avem ceva comenzi.”

În prezent, în fabrica de la Cugir lucrează 1.800 de persoane. Un parteneriat public-privat ar crea noi locuri de muncă.

Adrian Teban, primar Cugir: „Pentru noi ar fi de o importanță foarte mare o investiție în zona de apărare care să modernizeze liniile de producție și să devină mai atractive pentru generațiile mai tinere de ingineri și muncitori.”

În 2024, la fabrica de la Cugir au existat discuții pentru producția de arme Beretta, care însă nu s-au concretizat.