Orașele care au modernizat transportul în comun înaintea Capitalei. Cum se plătesc biletele

Tot mai multe oraşe mari din România se modernizează. Au preluat modelul occidental de plată a biletului de transport public şi au introdus POS-uri în autobuze sau tramvaie.

Timişoara, Oradea, Iaşi şi Sibiu devin astfel mai prietenoase cu turiştii care le vizitează şi nu ştiu de unde să cumpere bilete, dar şi cu locuitorii care sunt pe fugă. Bucureştiul rămâne, deocamdată, în urmă.

Reprezentanţii companiei de transport din Timişoara au montat

POS-uri pe cele mai circulate linii, dar şi pe ruta care duce la aeroport. Planul este ca până în vară să doteze cu acest sistem toate cele 350 de autobuze şi tramvaie. Primii care au beneficiat de această facilitate au fost turiştii.

Mervin, turist din Franţa: "Este foarte uşor pentru pe noi, pentru că am ajuns şi nu ştiam cum să plătim biletul. Dacă ieşi în oraş noaptea şi nu ai bilet, este foarte uşor pentru noi."

Manuel, turist din Spania: "Nu trebuie să schimbăm banii, când am ajuns eram: ”Oh, Dumnezeule, ce trebuie să facem să luăm autobuzul?” Şi când am văzut astea, oh, e foarte uşor. Pun cardul, perfect!"

Citește și Primarul Gabriela Firea, precizări despre prețul biletelor de transport în comun

Codruț, turist: "Dai cu cardul... Deci, am trăit în America 22 de ani şi aproape totul e pe card. E mult mai safe, cum s-ar zice."

Ludovic Satmari, ghid de turism: "Turiştii câteodată nu au bani schimbaţi, apoi dacă au bani schimbaţi, nu ştiu de unde să cumpere biletele. Toată lumea are, însă, un card şi poate poate plăti aşa."

De altfel, şi locuitorii sunt încântaţi. Mai ales că în weekend sunt foarte puţine chioşcuri deschise de unde se pot cumpăra bilete.

"E o idee bună, pentru că, dacă nu îţi iei bilet sau ai uitat, e foarte eficient să plăteşti aşa şi o să fie mai puţine certuri cu controlorii", spune un localnic.

În numai o săptămână de când au fost montate, au fost plătite peste 200 de bilete prin acest sistem. Plata se face foarte simplu. Trebuie să apropiaţi cardul de dispozitivul POS. Acesta eliberează o chitanţă care este valabilă 60 de minute.

Cosmin Bradu, purtător de cuvânt STPT: "Este o modalitate de a combate inclusiv călătoriile frauduloase, de a atrage turiştii care traversează oraşul Timişoara, pentru că le e mult mai uşor să le procure un bilet în acest fel, direct din mijlocul de transport în comun."

În Oradea, existau trei tipuri de plată - cu bilet, cu abonament sau prin telefon - însă de luna trecută, societatea de transport în comun a implementat şi sistemul prin card.

Viorel Pop, director general Oradea Transport Local: "Am montat 342 de astfel de aparate în 80 de autobuze şi 70 de tramvaie. În luna februarie, am avut 20.000 de bilete cumpărate cu cardul bancar."

În Capitală, deocamdată, totul este la stadiul de proiect. Societatea de Transport Bucureşti ar putea să introducă acest sistem în luna octombrie.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer