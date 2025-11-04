ONG-urile cer Parlamentului să urgenteze adoptarea legii pentru prevenirea femicidului. Măsurile vizează protecția femeilor

Peste 50 de organizaţii neguvernamentale, printre care Centrul Filia, Asociaţia Moaşelor din România, Centrul de Resurse Juridice şi ActiveWatch, cer Parlamentului urgentarea procesului de adoptare a proiectului de lege privind prevenirea femicidului.

„Statul are obligaţia să protejeze toţi cetăţenii şi să intervină la timp pentru a nu permite escaladarea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice. Însă anul acesta, mai mult ca oricând, întreaga societate a fost martoră la eşecul autorităţilor în ceea ce priveşte siguranţa femeilor. În cazurile de femicid a existat un istoric al violenţei, uneori cunoscut de autorităţi sau de comunitate, iar aceste femicide ar fi putut fi prevenite", se arată în petiţia acestor organizaţii.

Proiectul de lege vizează recunoaşterea conceptului de femicid în legislaţia românească şi clasificarea diferitelor sale forme în scopul identificării măsurilor adecvate pentru prevenirea şi combaterea acestui fenomen.

Proiectul definește și clasifică femicidul

Conform petiţiei, proiectul de lege include prevederi privind: colectarea detaliată a datelor în scopul cunoaşterii dimensiunii femicidului, informarea publică şi formularea de recomandări pentru măsuri adecvate de prevenire; introducerea unor instrumente de evaluare şi gestionare a riscurilor de către organele de urmărire penală pentru prevenirea femicidelor, incluzând o perspectivă intersecţională; includerea educaţiei pentru egalitate de gen în programele şcolare pentru prevenirea violenţei de gen şi încurajarea relaţiilor non-violente în cuplu, în familie, în societate; recunoaşterea la nivelul Codului Penal a gravităţii faptelor de femicid prin introducerea unor noi prevederi în cazul omorului calificat.

Au fost avute în vedere situaţii precum săvârşirea faptei într-un context în care agresorul exercită control sau dominaţie asupra victimei, pentru motive legate de identităţile victimei (gen, etnie, orientare sexuală etc) sau situaţii în care omorul este săvârşit în contextul în care victima refuză să înceapă o relaţie cu agresorul sau se separă de acesta.

Alte prevederi din proiectul de act normativ sunt: eliminarea condiţiei plângerii prealabile în cazul infracţiunilor de viol şi agresiune sexuală şi recunoaşterea gravităţii infracţiunilor săvârşite în contextul în care agresorul exercită control sau dominaţie asupra victimei sau în prezenţa unui copil şi a nevoii de intervenţie necondiţionată prin declanşarea acţiunii penale din oficiu în cazurile de violenţă în familie (art.199 Cod penal).

