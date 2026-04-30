Omul de afaceri turc a fost găsit vinovat definitiv de omor și profanare de cadavre, la doi ani de la oroarea comisă în vila sa din Capitală.

Casa se afla în apropierea Penitenciarului de maximă siguranță Rahova, unde a fost închis după ce a fost arestat preventiv. 22 de ani ar trebui să stea după gratii, după ce a recunoscut că a ucis-o pe femeia cu care avea ocazional relații amoroase contra cost și i-a abandonat trupul în județul Dâmbovița, lângă autostrada A1.

Grigore Marian Gabriel, avocatul condamnatului: „Inculpatul Cam Abdulkadir și-a recunoscut faptele, așa cum au evoluat - în sensul că s-a certat cu ea, s-a îmbrâncit cu ea, au avut o situație de conflict, ea s-a lovit de cadă. Pedeapsa eu o apreciez ca o judecată dreaptă a judecătorilor”.

În pedeapsa finală se regăsește și condamnarea pentru infracțiunea de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, după ce anchetatorii i-au găsit în locuința sa un pistol cu gloanțe, pe care îl deținea ilegal.

Corespondent Știrile ProTV: „Judecătorii Curții de Apel București i-au menținut pedeapsa dată de prima instanță - Tribunalul -, dar au înăsprit sancțiunea în ceea ce privește latura civilă. Așa că omul de afaceri va trebui să le plătească rudelor victimei 300.000 de euro daune morale”.

Avocatul condamnatului susține că va încerca să obțină o revizuire a condamnării pe cale extraordinară de atac. Invocă faptul că omul de afaceri turc ar avea suferințe medicale, dar și că ar fi trebuit judecat pentru lovituri cauzatoare de moarte, nu pentru omor, și se așteaptă să primească o pedeapsă mai mică de 20 de ani.