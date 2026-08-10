Vorbim despre Salina Turda, din județul Cluj, care a fost vizitată recent de câțiva jurnaliști străini pentru un reportaj foto.

Articolul a fost publicat de principala agenție de presă din China, de unde a fost preluat de mai multe publicații de peste hotare.

Jurnaliștii străini scriu că Salina Turda a devenit un refugiu popular pentru vizitatorii care vor să scape de valul de căldură. În interior sunt 10-12 grade Celsius tot anul.

Răcoarea este motivul pentru care o parte dintre turiști vizitează locul.

Bărbat: „Minunat! Aș putea locui aici la temperatura asta.”

Fată: „Aerul condiționat din mașina noastră nu a mai funcționat, așa că e o adevărată ușurare să fim aici.”

Femeie: „Acum simți că te sufoci aici afară, dar în mină e cu totul altceva.”

Potrivit reprezentanților Salinei Turda, în ultimii ani, peste 70% dintre vizitatori au fost străini.

Bărbat: „Nu mă așteptam la un spațiu atât de mare. Uimitor!”

Patricia Pop, reprezentant al Salinei Turda: „Sunt turiști de pe tot globul care ne vizitează și sperăm că vor fi tot mai mulți. Vin atât pentru activități, cât și pentru micro-climat.”

Autoritățile locale au anunțat recent un proiect de extindere a salinei, în valoare de 25 de milioane de euro, finanțat din fonduri europene. Este vorba despre redeschiderea Minei Iosif, amenajarea unui tunel către Mina Terezia, ascensoare panoramice și modernizarea bazei de tratament.