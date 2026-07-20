"Mişcarea de rezistenţă islamică Hamas anunţă alegerea fratelui combatant Khalil al-Hayya la preşedinţia biroului politic al mişcării, înlocuindu-l pe liderul martir Yahya Sinwar", a anunţat mişcarea pe Telegram, potrivit Agerpres.

Yahya Sinwar, şef al Hamas în Gaza şi apoi preşedintele al biroului politic al mişcării, a fost ucis în luptă cu forţele israeliene în octombrie 2024 în Fâşia Gaza, în urma unei operaţiuni în sudul teritoriului.

Considerat unul dintre principalii arhitecţi ai atacului de la 7 octombrie 2023 asupra Israelului, el a preluat conducerea biroului politic al Hamas după asasinarea lui Ismail Haniyeh la Teheran în iulie 2024.

Khalil al-Hayya, născut în 1960, este negociatorul şef al mişcării şi a petrecut trei ani în temniţele israeliene. El a fost de asemenea ţinta unei tentative de asasinat la Doha în 2025, atribuite Israelului. Alegerea sa era aşteptată, notează France Presse.

"Khalil al-Hayya a fost ales cu o majoritate zdrobitoare", a declarat pentru AFP un înalt responsabil al Hamas, adăugând că ar urma să-şi preia atribuţiile săptămâna viitoare.

"Biroul politic se va reuni la Istanbul în următoarele zile pentru a forma comitete şi a începe restructurarea forurilor conducătoare ale Hamas", a adăugat aceeaşi sursă.

Hamas se bazează pe un consiliul Shura, organ consultativ însărcinat în special cu alegerea forurilor conducătoare, similar cu un soi de consiliu director, şi pe un birou politic care asigură conducerea politică a mişcării.

După ce Yahya Sinwar a fost ucis, mişcarea a evitat să desemneze imediat un succesor unic, privilegiind o conducere colectivă, potrivit experţilor Hamas.

Reprezentanţii aripii armate a Hamas, Brigăzile Ezzedin Al-Qassam, şi-au anunţat de asemenea "susţinerea totală" pentru Khalil al-Hayya.