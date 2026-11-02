Fata a ajuns de urgență la spital cu o infecție oculară extrem de gravă, care îi putea provoca leziuni ireversibile. Abia după trei zile de tratament cu antibiotice situația s-a remediat, dar nu total. Fata de 20 de ani, studentă în Iași, spune că a cumpărat lentilele de culoare albastră, de pe o platformă online asiatică, cu 30 de lei.

Pacientă: „Voiam doar să îmi fac niște poze.”

Reporter: „Cu ocazia Halloweenului?”

Pacientă: „Da.”

Le-a purtat aproape 4 ore, după care a început să simtă un disconfort la nivelul ochilor și le-a scos. 20 de minute mai târziu, a resimțit dureri și nu mai putea vedea clar. Pe timpul nopții, suferința a persistat:

Pacientă: „Vedeam doar umbre, nu vedeam oameni, dacă e femeie, dacă e bărbat, vedeam doar siluetele și am decis să vin la spital.”

La Spitalul „Sfântul Spiridon” din Iași, medicii oftalmologi au stabilit că tânăra avea o infecție severă la nivelul corneei.

Prof. Dr. Camelia Bogdanici, șef Clinica de Oftalmologie: „Am dat lentilele la microbiologie și au ieșit bacterii gram-negative, care sunt extrem de severe. Ceea ce ne-a șocat de la început era că acea cornee, deci primul strat al ochiului, era practic necrozat, mâncat. Era un risc de a se perfora total corneea și, atunci, să piardă ambii globi. Lentila colorată are niște puncte foarte fine și acele puncte colorate pot fi și un element toxic.”

Medicii au tratat-o și, după trei zile, tânăra a început să vadă din nou, însă leziunile corneei persistă.

Mama tinerei: „Putea să rămână fata mea fără vedere. Dacă nu venea la timp, nu mai vorbeam de vedere, a avut un mare noroc.”

Lentilele folosite erau în termen de valabilitate, dar nu ar fi avut instrucțiuni de utilizare în cutie și nicio soluție pentru întreținerea lor.

Cei de la Protecția Consumatorului atrag atenția că lentilele de contact colorate trebuie cumpărate doar din surse autorizate.

Csaba Lajos Bekesi, șef ANPC – Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor: „Aceste obiecte sunt dispozitive optice destinate schimbării sau accentuării culorii ochilor, chiar și dacă sunt fără dioptrii sau cu dioptrii, ele sunt dispozitive care pot fi comercializate doar din surse autorizate. Nicidecum de pe platforme sau marketplace-uri, care nu prezintă nicio siguranță în acest sens.”

Tânăra va rămâne în spital și săptămâna aceasta, până când își va recupera complet vederea.