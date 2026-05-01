O șoferiță este cercetată după un control al polițiștilor din Suceava. Motivul pentru care a rămas fără mașină. FOTO

Politia de Frontiera Romana

Polițiștii de frontieră din județul Suceava au identificat un autoturism declarat furat din Marea Britanie, în apropierea unei locuințe din localitatea Mitocu Dragomirnei. 

Mihaela Ivăncică

Mașina, evaluată la aproximativ 200.000 de lei (echivalentul a peste 38.000 de euro), a fost indisponibilizată, iar o femeie de 41 de ani este cercetată pentru tăinuire.

Acțiunea a avut loc vineri, 30 aprilie, în jurul orei 19:30, în cadrul unei operațiuni desfășurate de Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Suceava, care viza combaterea traficului internațional cu autovehicule furate.

În timpul verificărilor, polițiștii au descoperit autoturismul cu plăcuțe de înmatriculare specifice Marii Britanii și au avut suspiciuni că acesta ar putea proveni dintr-o infracțiune.

„Vineri, 30 aprilie a.c., polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Suceava au desfășurat o acțiune pe linia combaterii traficului internațional cu autovehicule furate. În jurul orei 19.30, colegii noștri au identificat, în apropierea unei locuințe din localitatea Mitocu Dragomirnei (județul Suceava), un autoturism, pe care erau aplicate plăcuțe de înmatriculare specifice Marii Britanii și despre care existau indicii că ar fi fost furat”, a precizat Poliția de Frontieră într-un comunicat.

Investigațiile ulterioare au confirmat că vehiculul figura ca fiind furat, alertă emisă de autoritățile britanice încă din iunie 2024. Mașina se afla în apropierea locuinței unei femei din județul Suceava, care o utiliza.

În prezent, aceasta este cercetată pentru tăinuire, iar autoturismul a fost ridicat și transportat la sediul instituției, unde va rămâne indisponibilizat până la finalizarea cercetărilor. La finalul anchetei, autoritățile vor dispune măsurile legale care se impun.

„În urma verificărilor efectuate, polițiștii de frontieră au constatat că, într-adevăr, autoturismul în cauză figurează ca fiind furat, alertă introdusă de autoritățile din Marea Britanie în iunie 2024. Femeia, lângă a cărei locuință a fost descoperită, și care folosea autoturismul – o suceveancă, în vârstă de 41 de ani – este cercetată acum pentru tăinuire, iar autoturismul, în valoare de aproximativ 200.000 de lei, a fost indisponibilizat la sediul instituției pentru continuarea cercetărilor, urmând ca la final să fie dispuse măsurile legale care se impun”, se mai arată în comunicat.

Sursa: Politia de Frontiera Romana

Etichete: masina furata, suceava, politie de frontiera,

Răsturnare de situație peste Ocean: decizia luată de Donald Trump în privința Iranului
