O șoferiță este cercetată după un control al polițiștilor din Suceava. Motivul pentru care a rămas fără mașină. FOTO

Mașina, evaluată la aproximativ 200.000 de lei (echivalentul a peste 38.000 de euro), a fost indisponibilizată, iar o femeie de 41 de ani este cercetată pentru tăinuire.

Acțiunea a avut loc vineri, 30 aprilie, în jurul orei 19:30, în cadrul unei operațiuni desfășurate de Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Suceava, care viza combaterea traficului internațional cu autovehicule furate.

În timpul verificărilor, polițiștii au descoperit autoturismul cu plăcuțe de înmatriculare specifice Marii Britanii și au avut suspiciuni că acesta ar putea proveni dintr-o infracțiune.

„Vineri, 30 aprilie a.c., polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Suceava au desfășurat o acțiune pe linia combaterii traficului internațional cu autovehicule furate. În jurul orei 19.30, colegii noștri au identificat, în apropierea unei locuințe din localitatea Mitocu Dragomirnei (județul Suceava), un autoturism, pe care erau aplicate plăcuțe de înmatriculare specifice Marii Britanii și despre care existau indicii că ar fi fost furat”, a precizat Poliția de Frontieră într-un comunicat.