Rezultatul? Preparate și cocktailuri surprinzătoare, dar și o comunitate gata să dezvolte turismul culinar în capitală.

Mihail ne arată mai multe tipuri de texturi: fruct proaspăt, apoi deshidratat 2 ore la 60 de grade și caramelizat în tigaie cu unt brun.

Mihail Ștefan, chef bucătar: „Cum făcea bunica noastră, punem căpșunile în zahăr la frigider pentru un suc propriu, toate aceste 3 se combină, după ce punem și înghețata de soc și la final florile de soc care potențează aciditatea.”

O căpșună. Atât au primit la început. Un ingredient simplu, pe care îl găsim acum în piețe și grădini. Dar pentru 16 restaurante din capitală care s-au reunit în cadrul Bucharest Food Culture, a devenit o provocare. Bucătari, barmani și manageri din noua generație a gastronomiei locale au acceptat să transforme căpșuna într-o experiență.

Corespondent PROTV: „E vorba de un aluat care conține mult unt, unt rece se amestecă cu făină, până se face nisip, strop de apă, îl lăsăm la frigider, îl întinzi și pui în mijloc fructele.”

Pont: ca să absorbi din sucurile care se formează la cuptor pe baza tartei poți pune puțină făină de migdale.

Într-un alt restaurant am găsit o înghețată de tarhon cu sos de căpșuni, căpșuni proaspete și crumble de cacao.

Cristache Ionuț Mădălin, sous chef: „La bază avem biscuit pe care îl facem aici, practic vrem să recreăm o combinație clasică de căpșuni cu ciocolată, avem căpșunile pe care le tăiem sferturi, le așezăm în cerc, înghețata de tarhon care e un pic dulce la început apoi ierbală de tarhon, e o explozie proaspătă de primăvară.”

Iar pentru final: o căpșună numai bună într-un cocktail.

Sebastian Zota, barman: „Este un piure de căpșune cu un pic de vanilie ca să îi dea altă notă băuturii, în rest băutura este concepută din gin, pe care l-am infuzat cu tonka care are note de caramel, de vanilie, migdală, suc de lămâie și cel mai important acest piure. E doar piure de căpșune fără nimic? Am adăugat foarte puțin zahăr ca să scoată în evidență notele căpșunii și vanilia.”

Dincolo de preparatele surprinzătoare, participanții încearcă să redefinească felul în care privim cultura gastronomică a orașului.

Și în mare parte, chiar au reușit.