Ba dimpotrivă, învață cu sete și îi molipsesc și pe colegii lor cu câteva decenii mai tineri. Unii termină facultatea, alții își dau doctoratul.

Ea este Amalia Tușa. La festivitatea de absolvire a fost aplaudată ca un star rock de colegii ei cu aproape 70 de ani mai tineri.

Colegă: „Ea este mereu foarte jovială, foarte veselă, cu voie bună, mereu zice câte o glumă.”

Așa s-a prezentat și la terminarea facultății. Cu zâmbetul pe buze. La 90 de ani și-a îndeplinit un vis din tinerețe, acela de a face o facultate. Atunci voia să studieze dreptul, dar erau timpuri complicate și nu a reușit să își urmeze dorința. Acum, a terminat teologia. Fără nicio restanță.

Amalia Tușa, studentă: „Am avut o memorie foarte bună și vizuală, și auditivă. Cu cât înveți mai multe, cu atât poți să judeci rațional. Toată viața trebuie să înveți.”

Coleg: „Pentru noi, doamna Amalia este chiar un model.”

Lia, cum o alintă apropiații, nu este doar un model pentru colegi. Ci un stâlp.

Amalia Tușa, studentă: „Le dau energie că săracii sunt supărați, ba că s-au certat cu iubita, ba că nu au dormit bine și eu întotdeauna observ figurile și îi abordez: «Ce ai, dragă, spune, hai lasă că trece» și îi fac să râdă.”

Stelian Pașca Tușa, profesor Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj: „Am fost impresionat de umorul ei, în prima fază. Și văzând că este o luptătoare și ambițioasă și vrea ca să realizeze ceva și să învețe, cu atât mai mult am comunicat.”

Aurel Voicu are aproape 91 de ani și este doctorand la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. E pasionat de istorie și studiază pentru că are în plan să se implice în administrarea unui muzeu. Are un mesaj simplu pentru cei care cred că este prea târziu să mai învețe.

Aurel Voicu, doctorand: „Să nu se lase, nu se poate, nu se poate, să te lași.”

Bogdan Mucea, Departamentul de Științe Sociale UAB: „Ne arată că indiferent de vârstă putem să realizăm tot ceea ce ne propunem și educația continuă pe tot parcursul vieții.”

Aurel este inginer și a terminat facultatea în urmă cu aproape 60 de ani.