Problema, cunoscută sub numele de sindrom alfa-gal, a fost asociată pentru prima dată cu o anumită specie de căpușe în urmă cu aproximativ 15 ani. Însă cazurile sunt în creștere, pe măsură ce tot mai mulți oameni raportează simptome precum urticarie, diaree și mâncărime după consumul chiar și a unei cantități foarte mici de carne și — în unele cazuri — produse lactate. Alergia nu afectează consumul de pește sau carne de pasăre. Puiul, curcanul și ouăle sunt în regulă, scrie AP.

Timp de ani de zile, tratamentul standard a presupus evitarea alimentelor provenite de la vaci, porci și oi, precum și purtarea unui injector cu epinefrină în caz de urgență medicală. Dar autoritățile de reglementare au aprobat recent primul medicament pentru această afecțiune, iar mai multe terapii ar putea apărea în viitor.

Cum e provocată

Spre deosebire de alte boli transmise de căpușe, sindromul alfa-gal nu este cauzat de o bacterie sau un virus. În schimb, apare atunci când sistemul imunitar uman declanșează un răspuns alergic la un tip de zahăr numit alfa-gal.

Alfa-gal se găsește în carnea majorității mamiferelor, dar nu în oameni sau alte primate. Se găsește și în saliva anumitor căpușe. Când este consumat, acest zahăr este de obicei inofensiv. Însă atunci când căpușele mușcă pielea, pot introduce zahărul direct în sânge. Acest lucru declanșează formarea de anticorpi — proteine ale sistemului imunitar care luptă împotriva invadatorilor străini — care încep să recunoască și să atace moleculele de alfa-gal.

„Se pare că pielea este o modalitate excelentă de a declanșa un răspuns alergic”, a spus dr. Scott Commins, cercetător în sindromul alfa-gal la Universitatea din Carolina de Nord. „Dacă totul s-ar întâmpla oral, și am consuma alfa-gal așa cum mâncăm friptură sau grătar, atunci nu am deveni alergici.”

Persoanele care dezvoltă acești anticorpi vor avea adesea o reacție alergică puternică la câteva ore după consumul de carne sau lactate. Dar poate dura săptămâni sau luni până la apariția problemei, iar severitatea simptomelor crește adesea în timp.

De ce sunt diagnosticate mai multe cazuri

Experții indică o conștientizare mai mare în rândul profesioniștilor din sănătate și al publicului.

„Cred că o parte din motiv este că tot mai mulți oameni au aflat despre acest sindrom și sunt atenți la el”, a spus Maria Diuk-Wasser, cercetătoare la Universitatea Columbia care studiază bolile transmise de căpușe.

Însă creșterea cazurilor reflectă și extinderea arealului căpușei „lone star”, principala sursă a afecțiunii din SUA. Aceasta este identificabilă printr-un punct alb pe spate și este mai frecventă în estul și sudul SUA, dar a fost raportată în ultimii ani și în zone noi, inclusiv regiunea Marilor Lacuri și până la Martha’s Vineyard.

Cercetătorii se tem că și alte tipuri de căpușe ar putea răspândi mai mult această afecțiune. Aproximativ 450.000 de americani sunt estimați că au dezvoltat această alergie, potrivit unui studiu din 2023 al Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC).

Când ar trebui cineva să se testeze

Oamenii ajung de obicei la medic după apariția unor simptome îngrijorătoare, inclusiv urticarie, amețeli, dificultăți de respirație și umflarea buzelor, gâtului, limbii sau pleoapelor. Unele persoane pot avea doar probleme digestive, inclusiv diaree, dureri de stomac, vărsături și greață.

Medicii diagnostichează alergia pe baza analizelor de sânge, a simptomelor și a altor informații oferite de pacient, inclusiv posibile mușcături recente de insecte.

Testul de sânge detectează prezența anticorpilor alfa-gal, dar nu toate persoanele cu rezultat pozitiv dezvoltă afecțiunea. Uneori, testul poate fi și fals pozitiv.

„Testul de sânge este bun, dar nu te poți baza doar pe el pentru diagnostic. Ai nevoie și de simptomele reale”, a spus Commins. „În alergologie avem multe probleme cu falsele pozitive.”

Ce alimente sunt interzise

Medicii recomandă în general evitarea cărnii de vită, porc, miel și altor tipuri de carne provenite de la mamifere. Unele persoane pot consuma totuși produse lactate, precum lapte, brânză și unt. Cei cu reacții mai severe trebuie să evite și produse care conțin subproduse animale, cum ar fi gelatina, prezentă în jeleuri și bomboane gumate.

O excepție rară: carnea provenită de la un număr mic de porci modificați genetic pentru a nu produce alfa-gal. Aceștia au fost aprobați de FDA în 2020 și sunt crescuți pentru cercetări legate de transplantul de organe. Carnea acestor porci „GalSafe” este disponibilă de la o companie numită Amaroo Hills.

Persoanele cu sindrom pot fi nevoite să evite și anumite produse medicale sau implanturi, cum ar fi valvele cardiace din țesut de porc sau vacă.

Alergia poate dispărea la unele persoane după câțiva ani. Commins a observat acest lucru la aproximativ 15–20% dintre pacienți. Totuși, este esențială evitarea noilor mușcături de căpușe.

Ce tratamente există

În 2024, FDA a aprobat un medicament injectabil numit Xolair pentru mai multe alergii alimentare, inclusiv sindromul alfa-gal. Medicamentul nu vindecă afecțiunea, dar reduce reacțiile alergice severe în cazul expunerii accidentale la carne.

Medicamentul a fost inițial aprobat în urmă cu peste 20 de ani pentru pacienții cu astm sever. Acționează prin reducerea eliberării substanțelor biologice care provoacă inflamație și reacții alergice.

Cercetătorii speră să studieze și alte medicamente deja existente ca posibile opțiuni pentru pacienți.

„Există anumite medicamente biologice care interferează cu semnalizarea alergică”, a spus Commins. „Credem că dacă ai fi sub un astfel de tratament — sau dacă ai primi unul suficient de repede după mușcătura de căpușă — poate ar putea întrerupe întregul proces alergic.”