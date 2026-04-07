Vin ploi și chiar ninsori, mai ales la munte. Iar în ziua de Paște o să fie cu 8 grade mai puțin față decât ar fi normal la această dată.

În România revin codurile galbene și portocalii de vreme rea. Va ninge în zonele înalte, unde este așteptat și viscol puternic.

Vântul va avea la rafală 90 de kilometri pe oră în cea mai mare parte a țării, însă pe creste poate să ajungă până la 130 de kilometri pe oră.

Spre finalul săptămânii se mai domolește, însă temperaturile vor fi cu 7-8 grade sub media perioadei.

Primăvara revine la jumătatea săptămânii viitoare

Corespondent ProTV: ”În noaptea de Înviere ar trebui să nu ne lipsească o geacă, dar și o umbrelă, vremea este schimbătoare și se așteaptă precipitații în mare parte din țară. În Capitală, pe timpul nopții termometrele vor arăta 4- 5 grade Celsius, iar ziua vor fi între 10 și 13 grade. În întreaga țară, temperaturile vor varia între 5 și 14 grade, în prima zi de Paște”.

Iris Răducanu, meteorolog de serviciu: ”Este o masă de aer rece venită din nordul continentului, adusă de un ciclon poziționat la nord de țara noastră, un front rece asociat acestuia, care aduce un aer mai rece, polar, care determină această scădere a temperaturilor. Este destul de des întâlnită în această perioadă, pentru că suntem în anotimpul de tranziție, prima parte a primăverii este capricioasă".

Primăvara cu temperaturi prietenoase revine la jumătatea săptămânii viitoare.