În jurul orei 21.00, polițiștii au fost sesizați de către o femeie care o locuiește în Italia cu privire la faptul că nu mai știe nimic de mama ei de ani de zile, relatează ziarulincomod.ro.

"La data de 16 februarie, în jurul orelor 21:00, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Ploieşti au fost sesizaţi de către o persoană de sex feminin, aflată pe teritoriul Italiei, cu privire la faptul că nu mai deţine informaţii referitoare la situaţia mamei sale, de o perioadă îndelungată de timp (...). Întrucât accesul în locuinţă nu a putut fi realizat, a fost solicitat sprijinul unui echipaj din cadrul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, care a procedat la pătrunderea în imobil prin forţarea uşii de acces", precizează reprezentanţii IPJ Prahova.

În interiorul locuinţei a fost găsit cadavrul unei persoane de sex feminin, aflat în stare avansată de descompunere.

"Din cercetările preliminare efectuate la faţa locului nu au rezultat indicii sau mijloace materiale de probă apte să contureze suspiciunea rezonabilă privind săvârşirea unei infracţiuni, constatându-se totodată că uşa de acces era asigurată din interior", mai anunţă IPJ Prahova.

Femeia mai avea un fiu, care locuiește în Ploiești, dar nici acesta nu mai vorbise cu mama sa de ani de zile. Nici vecinii nu au sesizat dispariția femeii, așa că trupul acesteia a fost găsit de abia acum, după mai bine de patru ani de când ar fi murit, mai scrie ziarulincomod.ro.

Corpul femeii a fost dus la Serviciul de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei medico-legale şi stabilirii cu exactitate a cauzei şi împrejurărilor decesului. Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal deschis pentru ucidere din culpă.