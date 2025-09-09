Plan Roșu de inervenție în Mangalia. Accident între un microbuz și o mașină. 13 persoane au ajuns la spital

Autorităţile din judeţul Constanţa au activat, marţi, Planul Roşu de Intervenţie, după un accident în care sunt implicate un microbuz şi un autoturism.

Evenimentul s-a produs la ora 07:20, la ieşire din Mangalia spre Albeşti. La fața locului au intervenit 8 echipaje de prim ajutor și un echipaj de terapie intensivă mobilă, 3 autospeciale pentru transport personal și victime multiple și 3 ambulanțe SAJ.

Din accidentul rutier au rezultat 14 victime, din care 4 femei și 9 bărbați au ajuns la spital, iar o persoană asistată medical la locul intervenție, care a refuzat transportul la spital. Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat.

