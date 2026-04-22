Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au anunţat că poliţiştii au fost sesizaţi, miercuri, despre producerea unui accident rutier, pe DN 22, în zona Gura Dobrogei.

”Deplasaţi la faţa locului, poliţiştii au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre trei autoturisme implicate. Din primele informaţii, se pare că o persoană este decedată, iar alte trei sunt rănite şi urmează a fi transportate la spital pentru îngrijiri medicale”, au afirmat reprezentanţii IPJ Constanţa.

Ei au precizat că din cauza dinamicii accidentului şi a numărului de forţe prezente la faţa locului, traficul este blocat pe ambele sensuri.