O pasăre urmărită de specialiști, pentru salvarea speciei, a fost găsită moartă la un cioban

O pasăre dintr-o specie protejată de lege, gâsca cu gât roșu, un simbol al Dobrogei, a străbătut mii de kilometri în zbor, ca să ajungă să moară într-un sat din Brăila.

Autoritățile au intervenit pentru că ornitologii care monitorizau vietatea printr-un emițător au anunțat că, de două zile, se întâmplă ceva anormal cu ea.

La nivel global mai există doar 50.000 de gaște cu gât roșu, iar 4 au dispărut numai în ultima lună toate, pe teritoriul țării noastre.

Resturi din sărmana vietate au fost găsite lângă cușca unui câine, în gospodăria unui bărbat care habar n-avea că ornitologii monitorizau atent gască respectivă, printr-un emițător, ca să știe exact traseul migrației.

Specialiștii au anunțat că, de două zile, se întâmplă ceva anormal cu Emilia, după cum o numeau în documente. Este al patrulea caz de acest tip din ultima luna, în țara noastră.

Cea mai mică dintre speciile de gâște europene este aceasta: gâsca cu gât roșu, care iernează prin părțile noastre.

Așa s-a întâmplat și cu Emilia, însă drumul ei s-a oprit în comuna Victoria, din județul Brăila. Acolo, autoritățile au găsit pene, puf, câteva resturi de ficat și intestine, aruncate lângă cușca unui câine. Alături se aflau emițătorul și inelul montat de specialiști pentru identificare și monitorizare.

Proprietarul casei are o explicație simplă.

Ion Drăghici, cioban: "Am găsit 3, 4 gâște sălbatice, am crezut că sunt domestice, când mă uit la ele, erau toate grămadă acolo... câinii ăștia au prins gâște. Cu capetele tăiate toate, nu aveau gâturi, nu aveau nimic și asta a fost. Și pe urmă mă pomenesc cu poliția, cu tot felul, că au venit după GPS, după aia au găsit GPS-ul lângă câine, mațe și asta a fost tot.”

Reporter: Membrii asociației au spus că e posibil să le fi mâncat și resturile le-ați dat la câini.

Cioban: ”Nu am mâncat nimic, cum să mănânc așa ceva, am ce mânca, am oi, am păsări, am de toate cum să mănânc eu așa ceva...și cu ce să le împușc deocamdată.”

Pasărea era urmărită în urma unui proiect multinațional care își propune salvarea speciei. Specialiștii au în vedere acuzația de braconaj.

Ciprian Furtună, comisar Garda de Mediu Brăila: "Nu s-a putut proba că a fost o faptă de braconaj. În zonă nu există decât doi vânători, amândoi trecuți de 80 de ani. Ca fiecare care am jumulit o pasăre, am priceput că nu poate fi decât mâna omului. Printr-un proiect între Kazahstan, România și Bulgaria au fost marcate, li s-a pus unui număr de 10 rațe cu gât roșu aceste emițătoare și câte un inel. "

Agent Geanina Niculae, purtător de cuvânt al IPJ Brăila: "În urma efectuării verificărilor, au constatat că, pe terenul unui consătean în vârstă de 52 de ani se află resturi ce provin de la o pasăre. Brăileanul nu deține calitatea de vânător și nu este deținător legal de armă de vânătoare."

În toată lumea mai există doar 50 de mii de gâște cu gât roșu. Și, în ciuda eforturilor ornitologilor, soarta acestor păsări nu se îmbunătățește, dimpotrivă... Instalarea sistemelor de urmărire prin GPS dezvăluie un adevăr crud.

Emil Todorov, Societatea Ornitologică Română: "Din altele zece care au fost echipate anul trecut, de fapt au rămas numai două, din toate. Câteva au pierdut semnalul în Kazahstan, din cinci care au ajuns în România, patru au pierdut semnalul aici, în România, în luna decembrie și acum, la începutul lui ianuarie. Deci a rămas numai o singură gâscă cu gât roșu, care e în județul Tulcea."

Gâștele cu gât roșu cuibăresc în tundra Siberiei, iar iarnă vin la noi și la vecinii bulgari.

Viorica Atodiresei, biolog: ”În România preferă zonele joase, cum ar fi Bărăgan și Dobrogea, în preajma lacurilor mari. Specia este prezentă la noi începând cu luna octombrie, până în luna martie. La nivel global, specia a înregistrat un declin, în România este clasificată că fiind o specie vulnerabilă."

Membrii societății ornitologice au anunțat că îl vor da în judecată pe bărbatul de 52 de ani în curtea căruia s-au găsit rămășițele păsării.

Autoritățile nu exclud nici varianta potrivit căreia pasărea ar fi putut să se rănească și a fost găsită de gospodarul din Brăila.