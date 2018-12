În premieră, ornitologii au reușit să fotografieze în România o specie de pasăre siberiană

iStock

Ornitologii au reuşit pentru prima dată în România să documenteze fotografic o specie de pasăre siberiană - Fâsa lui Richard (Anthus richardi).

Nu este prima observație în țara noastră, ci a treia, dar este pentru prima oară când biologii au reușit să și fotografieze pasărea.

Societatea Ornitologică Română precizează, într-un comunicat, că Fâsa lui Richard (Anthus richardi) a fost observată de directorul de conservare al Societăţii Ornitologice Române, Ciprian Fântână, în zona lacului Techirghiol.

"Eram la Techirghiol într-un program de monitorizare a speciilor de păsări migratoare şi de apă. În timp ce număram călifarii, am observat o pasăre de dimensiuni mici care s-a ridicat în zbor de la malul apei şi care a scos un sunet care mi-a amintit de Anthus richardi. Din fericire, am putut-o urmări cu luneta şi să îmi dau seama unde s-a reaşezat. M-am apropiat de locaţie şi după o perioadă relativ scurtă am reuşit să fac şi câteva poze ca să documentez observaţia", a spus Ciprian Fântână.

Pasărea a fost observată pe 20 decembrie, iar lacul Techirghiol a devenit un loc de întâlnire şi pentru alţi biologi.

Această pasăre cuibăreşte în Siberia, în Asia şi iernează în India şi în Asia de sud-est. Apare foarte rar, dar regulat, în vestul Europei, şi de obicei toamna, între lunile septembrie şi noiembrie. Fâsele sunt păsări mici, au o lungime a corpului care ajunge la maximum 20 de centimetri şi o greutate de 25-36 de grame.

Nici când îşi desfac aripile nu sunt impresionante, anvergura ajunge la 33 de centimetri. Sunt înrudite cu codobaturile, sunt extrem de circumspecte şi nu permit apropierea oamenilor, arată SOR.

Societatea Ornitologică Română (SOR) este cea mai importantă organizaţie independentă de conservare a păsărilor din România.

