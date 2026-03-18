Mașina pe care o conducea a tamponat un alt autoturism care tocmai i se răsturnase în față și nu a mai apucat să evite impactul.

Șoferița a fost transportată la spital, în timp ce conducătoarea celeilalte mașini, care a ajuns pe o parte, în mijlocul drumului, a scăpat nevătămată.

Potrivit Brigăzii Rutiere, miercuri, în jurul orei 7:30, poliţiştii au fost sesizaţi prin apel 112 cu privire la producerea unui accident de circulaţie pe Şoseaua Ştefan cel Mare, în zona Spitalului Clinic Colentina.

Poliţiştii rutieri ajunşi la faţa locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba de un accident de circulaţie în care au fost implicate trei autovehicule aflate în mişcare şi trei staţionate, iar din impact un autoturism s-a răsturnat pe partea laterală stânga.

Conducătorii auto implicaţi au fost testaţi cu aparatul Alcooltest, rezultatele indicate fiind "zero".