O instituție publică lansează un magazin online pentru vânzarea lemnului de foc. Cât costă un metru cub

20-12-2025 | 15:02
Romsilva anunță că, din acest an, lemnul de foc poate fi achiziționat de populație prin magazinul online romsilva.store, facilitând accesul și procedura de cumpărare.

 

Aura Trif

"Anul acesta am reuşit, în premieră să creăm un magazin online pe care sper să-l utilizeze de acum cât mai multă lume. Este un magazin online prin care vrem să promovăm şi să vindem masa lemnoasă către populaţie. Se numeşte exact romsilva.store acest site şi vrem să sprijinim populaţia să-şi ajute mai uşor părinţii, bunicii cu procurarea lemnului de foc prin acest magazin online", a declarat recent directorul general al regiei, Jean Vişan, în cadrul unei conferinţe de bilanţ.

Cât costă metru cub de lemn

Potrivit sursei citate, Romsilva a vândut direct populaţiei peste 1,75 milioane mc de lemn de foc, cu aproximativ 50.000 mc mai mult decât în anul precedent, iar preţul de valorificare pentru acest lemn de foc a fost menţinut la nivelul anului 2024, adică undeva la 300 lei pe metru cub, fără TVA.

Preţurile practicate de ocoalele silvice din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva variază în principal în funcţie de specie, sortiment şi locul de livrare, iar în majoritatea cazurilor se aliniază la preţul de la locul recoltării.

În funcţie de solicitări, unele ocoale silvice au asigurat, contra cost, transportul lemnului la domiciliu şi servicii suplimentare, precum secţionarea sau despicarea. De asemenea, anumite subunităţi au pus la dispoziţie şi lemn de foc vrac, lemn ambalat în saci sau lemn paletizat, pentru a răspunde cât mai bine nevoilor diferite ale cumpărătorilor.

"Creşterea volumului livrat către populaţie, în condiţiile menţinerii unui nivel de preţ comparabil, reflectă o capacitate mai bună de a răspunde cererii şi de a asigura continuitatea aprovizionării", susţin reprezentanţii Romsilva.

În ceea ce priveşte vânzarea masei lemnoase, şeful Romsilva a menţionat că în primele 11 luni ale acestui an, regia a furnizat către agenţii economici aproape 7 milioane mc de lemn. "Am asigurat astfel continuitatea nivelului către piaţă şi către agenţii economici. Din totalul volumului, 1,62 milioane mc au fost valorificaţi ca lemn fasonat, iar 5,3 milioane mc a fost lemn pe picior. Din volumul valorificat pe picior a existat o creştere de peste 21% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, reflectând o dinamică mai bună a cererii, în timp ce preţul pentru adjudecare a fost puţin mai mic, undeva cu 7%, faţă de anul trecut", a precizat Vişan.

Datele Romsilva arată că volumul total furnizat către agenţii economici, în primele 11 luni ale anului, a fost de 6.943.071 metri cubi de lemn, din care 1.618.771 metri cubi a fost valorificat ca lemn fasonat, la un preţ mediu de 410 lei/metru cub, fără TVA. În acelaşi timp, în urma licitaţiilor au fost exploataţi 5.324.300 metri cubi ca lemn pe picior, preţul mediu de adjudecare fiind de 228,72 lei/metru cub, fără TVA.

La lemnul adjudecat pe picior, volumul a înregistrat o creştere de 21% faţă de perioada similară a anului trecut, ceea ce indică o dinamică mai bună a cererii şi a valorificării cantităţilor puse pe piaţă. În acelaşi timp, preţul mediu de adjudecare a scăzut cu 7% comparativ cu anul trecut, pe fondul fluctuaţiilor din piaţa lemnului, menţinând totodată un cadru de tranzacţionare competitiv, susţin reprezentanţii regiei.

Pentru anul 2026, Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva are prevăzut un program de recoltare a masei lemnoase de 9,35 milioane de metri cubi, din care 4,67 milioane metri cubi ca lemn fasonat şi 4,67 milioane metri cubi ca lemn pe picior.

Romsilva administrează 4,2 milioane hectare de păduri, din care 3,13 milioane hectare sunt păduri proprietate publică a statului, circa 48% din pădurile ţării, iar pentru 1 milion hectare de păduri aflate în alte forme de proprietate asigură servicii silvice. De asemenea, Romsilva administrează 22 de parcuri naţionale şi naturale, precum şi 12 herghelii de stat.

Toate pădurile proprietate publică a statului deţin certificarea managementului forestier în standard internaţional.

Sursa: Agerpres

Etichete: magazin online, Romsilva, lemne,

Dată publicare: 20-12-2025 15:02

Romsilva scoate la vânzare peste 16.000 de brazi de Crăciun. Care sunt prețurile
Romsilva scoate la vânzare peste 16.000 de brazi de Crăciun. Care sunt prețurile

În sezonul sărbătorilor de iarnă, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, prin unitățile sale teritoriale, oferă la vânzare un total de 16.415 pomi de Crăciun.

Guvernul a aprobat cadrul legal pentru reorganizarea Romsilva. Care sunt noile măsuri ce vor intra în vigoare
Guvernul a aprobat cadrul legal pentru reorganizarea Romsilva. Care sunt noile măsuri ce vor intra în vigoare

Guvernul a aprobat Ordonanţa de Urgenţă necesară pentru implementarea reorganizării Romsilva, în vederea modernizării managementului fondului forestier al statului.

Fără „privilegii de lux" la Romsilva. Angajații nu mai primesc zece salarii bonus de pensionare, ci unul: „Adică normalitate"
Fără „privilegii de lux” la Romsilva. Angajații nu mai primesc zece salarii bonus de pensionare, ci unul: „Adică normalitate”

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că a fost modificat contractul colectiv de muncă al angajaților de la Romsilva, iar bonusul de pensionare al acestora nu va mai fi zece salarii, ca până acum, ci unul singur. ”Adică normalitate”, a spus ea.

Anunțul președintelui Nicușor Dan despre scandalul din justiție: "Am primit de la magistrați sute de pagini"
Anunțul președintelui Nicușor Dan despre scandalul din justiție: ”Am primit de la magistrați sute de pagini”

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat, sâmbătă, că a primit de la magistrați sute de pagini de materiale ”relevante” despre problemele din justiție.  

Atac rusesc cu rachetă balistică în Odesa. Șapte persoane au murit, iar 15 au fost rănite în zona portuară
Atac rusesc cu rachetă balistică în Odesa. Șapte persoane au murit, iar 15 au fost rănite în zona portuară

Un atac lansat de Rusia cu o rachetă balistică a făcut şapte morţi şi 15 răniţi în regiunea ucraineană Odesa, la Marea Neagră, a anunţat vineri guvernatorul local, adăugând că atacul a vizat infrastructurile portuare, notează AFP.

 

Un fost prinț apare într-o fotografie controversată în dosarele Epstein. Documentele publicate stârnesc reacții dure
Un fost prinț apare într-o fotografie controversată în dosarele Epstein. Documentele publicate stârnesc reacții dure

Andrew Mountbatten-Windsor pare să fie surprins într-o fotografie întins peste picioarele a cinci persoane, cu capul aproape de poala unei femei, în cel mai recent set de documente publicate în legătură cu pedofilul Jeffrey Epstein.

