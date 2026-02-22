„În această seară, Ancuța a plecat dintre noi. Din luna decembrie se afla în moarte cerebrală, iar astăzi lupta ei s-a încheiat. Familia trece printr-o durere greu de descris”, a scris pe Facebook avocata familiei, Ghiulfer-Aisun Ismail.

Familia cere explicații autorităților

La jumătatea lunii ianuarie, avocata anunţa că a fost făcută o cerere pentru eliberarea întregului dosar medical şi până în prezent au fost primite doar fişele pe la Unitatea de Primiri Urgenţe, nu şi cele de pe secţiile chirurgie şi terapie intensivă în cazul fetiţei, aprecia că ar fi fost erori în situaţia medicală a copilului.

Ea a precizat că au fost făcute memorii către Colegiul Medicilor şi către ministrul Sănătăţii.

„S-au făcut nişte memorii către Colegiul Medicilor, către domnul ministru al Sănătăţii, către Consiliul Judeţean pentru a se verifica atât din punct de vedere al actului medical, al oferirii acestuia către public, cât şi al funcţionabilităţii sistemului medical din Constanţa, pentru că iată, aproape jumătate de oră ne-a luat ca să primim câteva foi pentru că suntem plimbaţi dintr-un cabinet într-altul”, a mai povestit avocatul.

Ghiulfer-Aisun Ismail a relatat când au apărut problemele medicale ale fetiţei.

Avocata descrie ce s-ar fi întâmplat

„În ceea ce priveşte fetiţa, ea a plecat cu o leziune pe trahee care a generat, se pare, un pneumotorax şi problema ar fi, bănuim, pentru că nu avem documentele medicale, iar comunicarea cu familia a fost deficitară, bănuim că s-ar fi întâmplat ceva la momentul la care s-a efectuat intubarea fetiţei, pentru că fetiţa a intrat bine, sănătoasă în operaţia de apendicită, ulterior, la câteva minute după ce a ieşit, a avut acel stop cardiorespirator şi s-a efectuat o intubaţie”, a explicat avocatul.

Avocata este implicată şi într-un alt caz, al unui băieţel de doi ani şi jumătate intrat în moarte cerebrală după ce a fost operat la Spitalul Judeţean Constanţa şi care a decedat la jumătatea lunii ianuarie.

Familia băiatului a acuzat cadrele medicale de la Spitalul Judeţean Constanţa că nu l-ar fi îngrijit corespunzător, după ce a fost operat deoarece fusese diagnosticat cu volvulus intestinal. Ulterior, starea copilului s-a agravat, au apărut septicemia şi o disfuncţie multiplă de organe. Familia susţine că a lipsit consultul neurochirurgical timp de trei zile după operaţie şi că nu ar fi fost văzut de medicul de gardă timp de 24 de ore.

Avocatul Ghiulfer-Aisun Ismail a declarat că au trecut nouă ore de la prezentarea băieţelului în UPU şi până la intervenţia chirurgicală.

Spitalul anunță verificări interne

„A durat nouă ore de la momentul la care copilul a intrat pe secţia de UPU până a ajuns să-i facă o operaţie. Au preferat să-l plimbe pe la ORL pentru că de durere îşi muşcase obrăjiorul, în loc să se facă un CT unde s-au văzut leziunile pe care le avea copilul, iar ulterior, copilul a ieşit în comă indusă din operaţie. Pentru un minor în comă indusă, câte zile a stat, nu a fost văzut de un medic de gardă. Medicul de gardă de pe secţia de ATI nu a fost prezent fizic în seara respectivă, ci a comunicat cu asistentele prin mesaje de WhatsApp”, a afirmat la acel moment Ghiulfer-Aisun Ismail.

Reprezentanţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa au anunţat că au demarat o anchetă internă în aceste cazuri.