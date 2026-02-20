Judecătorul Michele Ravelli a validat arestarea, recunoscând circumstanțele agravante ale motivelor frivole și apărării deficitare, scrie Corriere della Sera.

Emil Mortu, românul în vârstă de 46 de ani care a încercat să răpească o fetiță la supermarketul Esselunga din Via Corridoni, Bergamo, pe 14 februarie, printre mulțimea de clienți care aglomerau supermarketul la ora 13:00, într-o sâmbătă, trebuie să rămână în închisoare.

A fost o scenă îngrozitoare, surprinsă în întregime de camerele de supraveghere de la intrarea în magazin. Fetița de un an și jumătate a fost trasă violent și aruncată în aer de mai multe ori, Mortu trăgând-o de picioare, iar mama ei încercând disperată să o țină. După ce tatăl și câțiva trecători l-au oprit pe agresor și l-au predat poliției, fetița a fost dusă la spital cu fractură de femur stâng și tibie dreaptă. A fost externată cu un prognostic de cel puțin o lună.

„Nici măcar nu mi-am dat seama dacă era un copil sau o jucărie de pluș”, au fost cuvintele bărbatului arestat în fața judecătorului de instrucție Michele Ravelli, în timpul interogatoriului de marți, 17 februarie.

La interogatoriu, pe care Mortu a cerut să fie întrerupt după câteva întrebări, a participat și procurorul Giulia Angeleri. Când i s-a cerut să dea explicații, el a declarat că nu o văzuse niciodată pe fetiță sau pe părinții ei și că nici după aceea nu și-a dat seama că era un copil. De fapt, el nu a explicat motivele acțiunilor sale.

Având în vedere gravitatea faptelor, atitudinea deosebit de agresivă și îndrăzneala manifestată chiar și în timpul interogatoriului în închisoare, judecătorul, pe lângă validarea arestării, consideră că Mortu ar trebui să rămână în închisoare pentru tentativă de răpire și agresiune agravată, apărare diminuată și vârsta mică a victimei.

Avocata apărării, Erica Pasinetti, a anunțat deja că va solicita o audiere preliminară pentru a stabili o eventuală incapacitate mentală, deși în prezent nu se teme de acest lucru. Brigada mobilă de poliție desfășoară anchete paralele pentru a reconstitui istoricul bărbatului de 46 de ani. Acesta are un frate în țara sa natală, dar nu este încă clar dacă avea un loc de muncă sau dacă a mai cauzat probleme. El sosise recent în Bergamo. Nu există antecedente în Italia.