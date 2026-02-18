Ninsoarea în sud-estul țării se va opri abia la noapte.

Salvamontiștii din Gorj i-au ajutat pe turiștii blocați în viscol la Rânca, pe vârful Plopul. Cel puțin patru mașini au rămas imobilizate în suluri de zăpadă.

În județul Galați o ambulanță n-a mai ajuns la pacientul care a chemat-o.

Pompierii din județul Buzău au intervenit cu un utilaj cu senile ca să aducă la ambulanță un alt pacient, la dializă.

În județul Iași, la șase dimineața, o gravidă de 34 de ani din comuna Victoria a cerut ajutor la 112 după ce a intrat în travaliu. Însă ambulanța trimisă spre ea n-a mai ajuns.

Ambulanța nu a mai putut înainte pe deal, a derapat, a ajuns cu o roată în șanț, iar echipajul medical a fost nevoit să meargă pe jos 2 km.

Daniela Păltinel, vecină: „M-am dus la ea, a început să plângă, avea durerile de naștere, și am ajutat-o un pic, i-am spus că o să fie bine, să stea liniștită. Și la 5 minute a născut."

Constantin Chiticaru, soțul tinerei: „Era panicată și m-am panicat și eu, și ei erau panicați că nu puteau să ajungă."

Și mama și fiica ei sunt bine, spun medicii.

Pe E85 mai multe mașini n-au mai putut înainta nici împinse. Circulația a fost paralizată pe drumuri din Brăila și Ialomița.

Corespondent PRO TV: „Drumul Național 21 de la Brăila la Slobozia este de asemenea închis, vântul bate cu mare putere. Aplicațiile de meteorologie arată că sunt -3 grade Celsius, dar temperatura resimțită este de -16."

Corespondent PRO TV: „Drumul Național 21 A care face legătură între Țăndărei și Brăila a fost închis, ninge viscolit, vântul sufla cu putere, toată zăpada e adusă pe carosabil, iar vizibilitatea e extrem de redusă”.

Pe autostrada Soarelui s-a circulat cu viteza melcului și s-au creat blocaje. Iar pe autostrada A1 București-Pitești traficul s-a blocat încă de la primele ore, la intrarea în Capitală. Un mesaj ro-alert i-a înștiințat pe șoferi asupra situației.

La malul mării a fost furtună.

Corespondent PRO TV: „Aici la mal valurile au peste doi metri înălţime, aşa că nu e de mirare că activităţile au fost suspendate în portul Constanţa. În largul mării sunt şase nave care sunt blocate acolo şi nu au voie să intre în port."

Codul portocaliu de ninsori din sud-est ține până la ora 23.