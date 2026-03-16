Corespondent Știrile PRO TV: „Suspectul de 37 de ani și iubita lui locuiau împreună, la Craiova, din octombrie anul trecut.

Acum câteva zile, femeia a sunat la poliție și a anunțat că bărbatul fugise cu toate lucrurile ei de valoare. Au dispărut din casă două telefoane, 3.800 de euro, bijuterii de aur, 30.000 de lei, plus autoturismul acesteia.

Polițiștii l-au identificat în vestul țării, la Nădlac, în timp ce încerca să fugă din țară.

Anchetatorii au reușit să recupereze cam 70% din prejudiciul care depășește 100.000 de lei.

Cum individul este acuzat și pentru că, în trecut, a lovit-o pe amica iubitei, care locuia cu ei, el a fost imediat reținut.

Se va cere însă arestarea lui, fiind acuzat de abuz de încredere și lovire.”