Acuzat că a făcut gestul intenționat, angajatul Ministerului Apărării, gradat profesionist, și-a petrecut o noapte în arestul poliției, dar a fost eliberat de un judecător militar fără nicio restricție.

Atenție, urmează idetalii care vă pot afecta emoțional.

Acuzat că a ucis cu mașina intenționat un câine fără stăpân, care stătea în mijlocul străzii, într-un cartier rezidențial de lângă Măgurele, Ilfov, fruntașul încadrat la o unitate de parașutiști de lângă București a petrecut o noapte în arestul poliției. Procurorii militari l-au reținut după ce l-au audiat și au vizionat imaginile șocante surprinse de mai multe camere de supraveghere.

Corespondent PRO TV: „După ce l-au reținut 24 de ore, procurorii militari s-au răzgândit în ultima clipă și nu au mai cerut arestarea preventivă a militarului, ci doar plasarea lui în arest la domiciliu. Și asta din motive umanitare pentru că angajatul Ministerului Apărării ar avea soția însărcinată și nu ar vrea să dezechilibreze printr-o măsură preventivă echilibrul familiei, iar judecătorul militar l-a eliberat pe suspect fără să îl plaseze nici măcar sub control judiciar. Așa că în momentul în care ordonanța de reținere a expirat, militarul de 27 de ani a fost lăsat să se întoarcă acasă”.

Ionuț Bogdan Grozavu, inculpat: „Nu a fost nici cea mai mică intenție”

Procurorii militari au contestat decizia chiar în sala de judecată și vor insista pentru arestul la domiciliu la Curtea Militară de Apel. Dacă va fi găsit vinovat, militarul riscă între doi și 7 ani de închisoare.