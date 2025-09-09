O femeie de 50 de ani și copilul ei, găsiți morți în apartamentul din Drobeta Turnu Severin. Sora femeii a alertat poliția

Stiri actuale
09-09-2025 | 12:34
politie
Shutterstock

O femeie de 50 de ani şi copilul său au fost găsiţi morţi, marţi dimineaţă, într-un apartament din Drobeta Turnu Severin. Sesizarea a fost făcută de către sora femeii.

autor
Sabrina Saghin

Sora femeii le-a spus poliţiştilor că de două-trei zile aceasta nu i-a mai răspuns la telefon, şi ulterior nici la soneria apartamentului.

Pompierii de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Mehedinţi au fost chemaţi să deblocheze uşa, iar în interior anchetatorii au găsit cele două cadavre.

Surse din Inspectoratul Judeţean de Poliţie Mehedinţi au declarat pentru News.ro că poliţiştii au fost sesizaţi la ora 10:26 de sora unei femei de 50 de ani că aceasta nu i-a mai răspuns la telefon de două-trei zile şi ulterior nici la soneria apartamentului din Drobeta Turnu Severin, motiv pentru care s-a îngrijorat şi a anunţat Poliţia.

În aceste condiţii, a fost solicitată intervenţia pompierilor de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Mehedinţi să deblocheze uşa de acces în apartament, în interior fiind găsite cadavrele femeii şi copilului său.

Citește și
afganistan cutremur
Bilanțul morților după cutremurul din Afganistan a crescut la 2.200. Până la 84.000 de persoane sunt afectate

Potrivit anchetatorilor, poliţiştii, sub coordonarea procurorului de caz, fac cercetarea la faţa locului, iar cele două cadavre urmează să fie transportate la Medicină Legală, pentru efectuarea necropsiei.

Sursa: News.ro

Etichete: politie, drobeta turnu severin, cadavre, apartament,

Dată publicare: 09-09-2025 12:34

Articol recomandat de sport.ro
Dwayne Johnson, în lacrimi: a explicat de ce i s-au „topit“ mușchii
Dwayne Johnson, în lacrimi: a explicat de ce i s-au „topit“ mușchii
Citește și...
Sătenii din Sudan au recuperat peste 370 de cadavre săpând cu mâinile în pământ. Alunecarea de teren a îngropat sate întregi
Stiri externe
Sătenii din Sudan au recuperat peste 370 de cadavre săpând cu mâinile în pământ. Alunecarea de teren a îngropat sate întregi

Sătenii dintr-o zonă îndepărtată din regiunea Darfur, în vestul Sudanului, încearcă să ajungă la victimele îngropate, după o alunecare de teren devastatoare duminică.

Bilanțul morților după cutremurul din Afganistan a crescut la 2.200. Până la 84.000 de persoane sunt afectate
Stiri externe
Bilanțul morților după cutremurul din Afganistan a crescut la 2.200. Până la 84.000 de persoane sunt afectate

Echipele de salvare au scos joi alte cadavre dintre dărâmăturile caselor distruse de cutremurele din Afganistan, numărul confirmat al morţilor depăşind 2.200.

Zeci de cadavre în descompunere, descoperite în camera secretă a unei case funerare din SUA. Familiile primeau cenușă falsă
Stiri externe
Zeci de cadavre în descompunere, descoperite în camera secretă a unei case funerare din SUA. Familiile primeau cenușă falsă

Descoperire șocantă în Colorado. Aproximativ 20 de cadavre, în stare avansată de descompunere, au fost găsite într-o încăpere ascunsă a unei case de pompe funebre. Unele erau acolo de peste un deceniu.  

Recomandări
Primele imagini cu fostul șef adjunct al SIS din R. Moldova adus la DIICOT. Alexandru Bălan e acuzat de trădare
Stiri Justitie
Primele imagini cu fostul șef adjunct al SIS din R. Moldova adus la DIICOT. Alexandru Bălan e acuzat de trădare

Un fost șef din Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova a fost transferat spre sediul DIICOT din Capitală, pentru a fi audiat.

Bolojan exclude posibilitatea ca România să intre în incapacitate de plată. Rezultatele reformelor, vizibile în doi-trei ani
Stiri Politice
Bolojan exclude posibilitatea ca România să intre în incapacitate de plată. Rezultatele reformelor, vizibile în doi-trei ani

Premierul Ilie Bolojan s-a declarat convins că România nu va ajunge în incapacitate de plată dacă vor continua reformele pentru stabilizarea bugetului de stat. Șeful Executivului estimează că rezultatele măsurilor se vor vedea în anii următori.

SUA se retrag din lupta internațională împotriva dezinformării. Nu mai colaborează cu Europa, inclusiv cu România
Stiri externe
SUA se retrag din lupta internațională împotriva dezinformării. Nu mai colaborează cu Europa, inclusiv cu România

Statele Unite au anunțat că renunță la colaborarea cu țările europene, inclusiv România, în eforturile comune de combatere a dezinformării propagate de state precum Rusia, China și Iran. Decizia se resfrânge mai ales asupra rețelelor sociale.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 09 Septembrie 2025

03:12:18

Alt Text!
La Măruță
8 Septembrie 2025

01:31:44

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
08 Septembrie 2025

01:45:27

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28