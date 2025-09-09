O femeie de 50 de ani și copilul ei, găsiți morți în apartamentul din Drobeta Turnu Severin. Sora femeii a alertat poliția

O femeie de 50 de ani şi copilul său au fost găsiţi morţi, marţi dimineaţă, într-un apartament din Drobeta Turnu Severin. Sesizarea a fost făcută de către sora femeii.

Sora femeii le-a spus poliţiştilor că de două-trei zile aceasta nu i-a mai răspuns la telefon, şi ulterior nici la soneria apartamentului.

Pompierii de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Mehedinţi au fost chemaţi să deblocheze uşa, iar în interior anchetatorii au găsit cele două cadavre.

Surse din Inspectoratul Judeţean de Poliţie Mehedinţi au declarat pentru News.ro că poliţiştii au fost sesizaţi la ora 10:26 de sora unei femei de 50 de ani că aceasta nu i-a mai răspuns la telefon de două-trei zile şi ulterior nici la soneria apartamentului din Drobeta Turnu Severin, motiv pentru care s-a îngrijorat şi a anunţat Poliţia.

În aceste condiţii, a fost solicitată intervenţia pompierilor de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Mehedinţi să deblocheze uşa de acces în apartament, în interior fiind găsite cadavrele femeii şi copilului său.

Potrivit anchetatorilor, poliţiştii, sub coordonarea procurorului de caz, fac cercetarea la faţa locului, iar cele două cadavre urmează să fie transportate la Medicină Legală, pentru efectuarea necropsiei.

