O femeie de 46 de ani s-a aruncat din turnul de apă din Grădina Botanică din Cluj-Napoca. Salvatorii au resuscitat-o

Stiri actuale
11-11-2025 | 16:58
pompieri
Shutterstock

Echipaje de salvare şi poliţişti au intervenit, marţi după-amiază, după ce o femeie s-a aruncat din turnul de apă din Grădina Botanică din Cluj-Napoca.

autor
Sabrina Saghin

Ea a fost găsită în stop cardio-respirator şi a fost resuscitată, primele date indicând că a fost vorba despre o tentativă de sinucidere, cel mai probabil.

Incidentul a avut loc în incinta Grădinii Botanice din municipiul Cluj-Napoca, acolo intervenind pompierii din cadrul Detaşamentului 1 Cluj-Napoca, dar şi poliţişti care investighează împrejurările în care a avut loc evenimentul.

Femeia a fost găsită în stop cardio-respirator, i s-au făcut manevre de resuscitare, iar inima i-a repornit, fiind dusă la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean din Cluj-Napoca.

Poliţia Cluj informează că primele date arată că femeia s-a aruncat, cel mai probabil, de la înălţime. Ea are 46 de ani şi este din judeţul Mureş.

Citește și
Sinucigas
Un bărbat a murit după ce s-a aruncat de la etaj, în timp ce pompierii umflau salteaua. „Mai dura 30 se secunde”

„În data de 11 noiembrie a.c., în jurul orei 14:45, Poliţia municipiului Cluj-Napoca a fost sesizată cu privire la faptul că, în incinta Grădinii Botanice, o femeie s-ar fi aruncat de la înălţime, dintr-un turn. (...) Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul”, informează oficialii Poliţiei.

Sursa: News.ro

Etichete: cluj, femeie, gradina botanica,

Dată publicare: 11-11-2025 16:58

Articol recomandat de sport.ro
OFICIAL S-a făcut afacerea anului: au cumpărat clubul pentru 2.000.000.000€
OFICIAL S-a făcut afacerea anului: au cumpărat clubul pentru 2.000.000.000€
Citește și...
Un bărbat din Hunedoara şi-a aruncat câinele de la etajul doi, după o ceartă cu soția. Cum a fost găsit animalul
Stiri Diverse
Un bărbat din Hunedoara şi-a aruncat câinele de la etajul doi, după o ceartă cu soția. Cum a fost găsit animalul

Un bărbat de 32 de ani a aruncat pe fereastră căţelul familiei, de la etajul al doilea al unui bloc din Călan, judeţul Hunedoara, după ce, aflat sub influenţa alcoolului, s-a certat cu soţia.

Un bărbat a murit după ce s-a aruncat de la etaj, în timp ce pompierii umflau salteaua. „Mai dura 30 se secunde”
Stiri Virale
Un bărbat a murit după ce s-a aruncat de la etaj, în timp ce pompierii umflau salteaua. „Mai dura 30 se secunde”

Poliția investighează moartea unui bărbat de 52 de ani, care s-a prăbușit de la etajul al treilea al unui bloc din Râmnicu Vâlcea - în timp ce pompierii încercau să umfle o saltea de salvare. 

Un bărbat s-a aruncat de pe un bloc din Vâlcea în timp ce polițiștii încercau să-l oprească. Ce au descoperit în locuința lui
Stiri Socante
Un bărbat s-a aruncat de pe un bloc din Vâlcea în timp ce polițiștii încercau să-l oprească. Ce au descoperit în locuința lui

Un bărbat de 52 de ani, din Râmnicu Vâlcea, a murit, sâmbătă, după ce s-a aruncat de la etajul al treilea al unui bloc în timp ce poliţiştii chemaţi la locul incidentului printr-un apel la 112 încercau să comunice cu el.

Recomandări
Reforma pensiilor magistraților - președintele Nicușor Dan a invitat toate părțile implicate la discuții, miercuri - Surse
Stiri Politice
Reforma pensiilor magistraților - președintele Nicușor Dan a invitat toate părțile implicate la discuții, miercuri - Surse

Discuţia preşedintelui Nicuşor Dan cu liderii coaliţiei de guvernare, care a avut loc marţi la Palatul Cotroceni, s-a încheiat după aproximativ două ore. Discuţiile au vizat proiectul de lege privind pensiile magistraţilor.

Un tânăr a înjunghiat fără motiv un bărbat, de 33 de ori, în București. Parchet: Atac de o ferocitate ieşită din comun. VIDEO
Stiri actuale
Un tânăr a înjunghiat fără motiv un bărbat, de 33 de ori, în București. Parchet: Atac de o ferocitate ieşită din comun. VIDEO

Un tânăr în vârstă de 20 de ani a atacat cu cruzime un bărbat, pe o stradă din Bucureşti, înjunghiindu-l de 33 de ori.

Dani Mocanu, anchetat de ANAF pentru 1,6 milioane lei nedeclarați. S-ar fi folosit de rude să ascundă banii de Fisc
Stiri Economice
Dani Mocanu, anchetat de ANAF pentru 1,6 milioane lei nedeclarați. S-ar fi folosit de rude să ascundă banii de Fisc

ANAF Antifraudă a descoperit obligații fiscale nedeclarate de peste 1,6 milioane de lei la Dani Mocanu, susțin sursele Știrilor ProTV.  El ar fi folosit firme controlate de familie pentru a evita plata taxelor și impozitelor datorate statului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 11 Noiembrie 2025

01:13:03

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 11 Noiembrie 2025

47:13

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
11 Noiembrie 2025

01:44:09

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28