O femeie de 46 de ani s-a aruncat din turnul de apă din Grădina Botanică din Cluj-Napoca. Salvatorii au resuscitat-o

Echipaje de salvare şi poliţişti au intervenit, marţi după-amiază, după ce o femeie s-a aruncat din turnul de apă din Grădina Botanică din Cluj-Napoca.

Ea a fost găsită în stop cardio-respirator şi a fost resuscitată, primele date indicând că a fost vorba despre o tentativă de sinucidere, cel mai probabil.

Incidentul a avut loc în incinta Grădinii Botanice din municipiul Cluj-Napoca, acolo intervenind pompierii din cadrul Detaşamentului 1 Cluj-Napoca, dar şi poliţişti care investighează împrejurările în care a avut loc evenimentul.

Femeia a fost găsită în stop cardio-respirator, i s-au făcut manevre de resuscitare, iar inima i-a repornit, fiind dusă la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean din Cluj-Napoca.

Poliţia Cluj informează că primele date arată că femeia s-a aruncat, cel mai probabil, de la înălţime. Ea are 46 de ani şi este din judeţul Mureş.

„În data de 11 noiembrie a.c., în jurul orei 14:45, Poliţia municipiului Cluj-Napoca a fost sesizată cu privire la faptul că, în incinta Grădinii Botanice, o femeie s-ar fi aruncat de la înălţime, dintr-un turn. (...) Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul”, informează oficialii Poliţiei.

