Importanța descoperirii a făcut ca autoritățile regionale să interzică orice intervenție care ar putea afecta monumentul, în baza legislației privind protejarea patrimoniului istoric.

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Specialiștii care au analizat descoperirea au evidențiat starea bună de conservare și valoarea estetică deosebită a fațadei. Aceasta reprezintă un exemplu rar de arhitectură renascentistă târzie, fiind considerată un caz unic în oraș.

Deși biserica datează din anul 1347, fațada descoperită, care măsoară 15 metri lățime și 11 metri înălțime, a fost construită mai târziu, spre sfârșitul secolului al XV-lea. Aceasta este atribuită celebrului arhitect renascentist Andrés de Vandelvira, care a contribuit la realizarea unora dintre cele mai importante monumente din Úbeda și Baeza.

Descoperirea a avut loc în noiembrie 2016, când Juan Francisco León Catena și tatăl său au început lucrările de renovare a imobilului din centrul istoric al orașului Úbeda. În timp ce îndepărtau tencuiala de pe pereți, cei doi au descoperit fațada unei foste biserici, aparținând vechiului spital San Jorge sau Pero Almides.

Despăgubirea îi revine conform Legii patrimoniului istoric spaniol, însă plata a fost întârziată de un lung proces juridic, încheiat abia după intervenția Curții Supreme, relatează El Pais.

Un proces îndelungat pentru obținerea recompensei

La zece ani de la descoperire, proprietarul se pregătește să primească recompensa financiară prevăzută de lege. Comisia de evaluare a guvernului regional din Andaluzia a stabilit valoarea acesteia la peste un milion de euro.

Pentru a obține banii, Juan Francisco León a fost nevoit să se adreseze instanțelor, după ce autoritățile regionale au refuzat inițial plata. Acestea au invocat o excepție din regulamentul privind protejarea patrimoniului andaluz, susținând că fațada ar putea conține stema familiei Messía, considerată un însemn heraldic protejat prin lege.

Curtea Superioară de Justiție a Andaluziei a respins însă argumentele autorităților, întrucât acestea nu au fost dovedite. Ulterior, litigiul a fost încheiat definitiv de Curtea Supremă.

Fațada riscă să fie afectată de infiltrațiile de apă

Deși recompensa financiară urmează să fie acordată, viitorul monumentului rămâne incert. Proprietarul negociază cu Primăria din Úbeda cea mai bună soluție pentru conservarea și punerea în valoare a descoperirii.

Acesta a propus ca fațada să rămână vizibilă din stradă, chiar dacă amenajarea ar presupune reducerea suprafeței clădirii. În schimb, ar dori ca primăria să suporte costurile renovării imobilului cu patru etaje.

Un raport de conservare și restaurare comandat de autoritățile regionale avertizează însă asupra degradării clădirilor în care se află monumentul. Infiltrațiile de apă provocate de acoperișurile deteriorate afectează atât materialele de construcție, cât și fațada renascentistă.

Documentul semnalează și deteriorarea grinzilor și a structurii din lemn, existând inclusiv riscul prăbușirii unor elemente ale clădirii. În plus, umezeala și lipsa luminii au favorizat apariția mucegaiului și a coloniilor de ciuperci.

„Fiecare lună în care nu se intervine ne sporește îngrijorarea. Raportul a avertizat deja asupra a ceea ce se poate întâmpla și, cu toate acestea, încă nu avem o soluție”, a declarat León.

Familia cumpărase inițial casa veche cu intenția de a o renova treptat și de a locui acolo. Descoperirea le-a schimbat însă planurile, transformându-i în proprietarii unui monument renascentist de o valoare istorică excepțională. În prezent, aceștia locuiesc într-o altă casă, cumpărată pe aceeași stradă, și așteaptă o decizie privind viitorul fațadei.

Potrivit lui León, există deja mai multe propuneri din partea unor investitori privați pentru punerea în valoare a monumentului, însă orice proiect depinde de rezultatele unei cercetări arheologice care trebuie realizate înainte.

Între timp, fațada renascentistă a rămas în aceleași condiții în care a fost descoperită, în noiembrie 2016, fiind în continuare izolată de public.

Legea spaniolă a patrimoniului istoric, adoptată în 1985, prevede acordarea unei recompense pentru descoperirile întâmplătoare făcute în timpul lucrărilor de excavare, demolare sau renovare. În cazul lui Juan Francisco León, recunoașterea acestui drept a fost însă posibilă abia după un lung demers în instanță.