O cisternă cu substanțe periculoase s-a răsturnat pe DN1, între Brașov și Predeal. Traficul este complet blocat

Stiri actuale
19-11-2025 | 07:47
Scurgeri de acid sulfuric dintr-o cisternă aflată pe DN 1, la Comarnic.

O cisternă încărcată cu substanţe periculoase s-a răsturnat, miercuri dimineaţă, pe DN 1, între Braşov şi Predeal, iar traficul este complet blocat.

autor
Lorena Mihăilă

„Trafic blocat pe DN1, între Braşov şi Predeal! În acest moment circulaţia este oprită pe ambele sensuri în zona Timişul de Sus după ce o cisternă încărcată cu substanţe periculoase s-a răsturnat în urma unui accident”, a transmis, miercuri dimineaţă, Direcţioa Regională de Drumuri şi Poduri Braşov.

Instituţia precizează că, deşi ambele autovehicule sunt în afara carosabilului, existaă posibilitatea de scurgeri, aşa că traficul este deviat pe rute alternative.

În zonă plouă în acest moment.

Citește și
Eurofighter Typhoon germania
O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc. Două avioane de luptă au fost ridicate în aer. Anunțul MApN
30 de ani de PRO TV. 2013 – Anul în care România avea cea mai mare creștere economică și cea mai mică inflație

Sursa: StirilePROTV

Etichete: brasov, cisterna, trafic blocat,

Dată publicare: 19-11-2025 07:40

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Face furori pe internet și refuză fotbaliști pe bandă rulantă: ”I-am zis că mai bine ar câștiga Balonul de Aur decât pe mine!”
GALERIE FOTO Face furori pe internet și refuză fotbaliști pe bandă rulantă: ”I-am zis că mai bine ar câștiga Balonul de Aur decât pe mine!”
Citește și...
O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc. Două avioane de luptă au fost ridicate în aer. Anunțul MApN
Stiri actuale
O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc. Două avioane de luptă au fost ridicate în aer. Anunțul MApN

MApN a anunțat, miercuri, că o dronă a pătruns în spațiul aerian național. Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon germane au fost ridicate de la sol.

 

Un ucrainean și-a înjunghiat vecinul, cu sălbăticie, la Oradea. Erau beți și s-au luat la harță
Stiri actuale
Un ucrainean și-a înjunghiat vecinul, cu sălbăticie, la Oradea. Erau beți și s-au luat la harță

Un bărbat din Oradea este în stare gravă la spital, după ce ar fi fost înjunghiat de mai multe ori de un vecin.

Drumarii intervin în zonele montane pentru curăţarea carosabilului. Avertismentul autorităților | VIDEO
Stiri actuale
Drumarii intervin în zonele montane pentru curăţarea carosabilului. Avertismentul autorităților | VIDEO

Drumarii intervin, miercuri dimineaţă, în zonele montane, pentru curăţarea carosabilului. La altitudini mari ninge şi temperaturile sunt scăzute.

 

Recomandări
O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc. Două avioane de luptă au fost ridicate în aer. Anunțul MApN
Stiri actuale
O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc. Două avioane de luptă au fost ridicate în aer. Anunțul MApN

MApN a anunțat, miercuri, că o dronă a pătruns în spațiul aerian național. Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon germane au fost ridicate de la sol.

 

Ucraina își asumă oficial pentru prima dată folosirea rachetelor balistice ATACMS, furnizate de SUA, pe teritorul Rusiei
Stiri externe
Ucraina își asumă oficial pentru prima dată folosirea rachetelor balistice ATACMS, furnizate de SUA, pe teritorul Rusiei

Armata Ucrainei a declarat marți că a atacat ținte militare din Rusia cu rachete ATACMS furnizate de SUA, descriind acțiunea drept o „dezvoltare semnificativă”.

Liderii coaliției sunt de acord să se taie și de la bugetari dar fiecare are o listă proprie de „speciali” și de excepții
Stiri Politice
Liderii coaliției sunt de acord să se taie și de la bugetari dar fiecare are o listă proprie de „speciali” și de excepții

Coaliția de guvernare a decis: ministerele trebuie să taie anul viitor 10% din cheltuielile cu salariile.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 18 Noiembrie 2025

49:26

Alt Text!
La Măruță
18 Noiembrie 2025

01:31:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
18 Noiembrie 2025

01:45:31

Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28