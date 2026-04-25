Astfel, echipajele ISU au fost solicitate să intervină prin apel 112, iar două persoane au fost transportate la Spitalul Judeţean Constanţa.

”În urma unui apel primit prin Sistemul Unic de Urgenţă 112, în jurul orei 11:00, am fost solicitaţi să intervenim în staţiunea Eforie Nord, la un centru de tratament, unde mai multe persoane aflate în zona piscinei terapeutice acuzau stare de rău”, au transmis pompierii, potrivit News.ro.

Ei au precizat că în urma evaluării realizate la faţa locului de către medicul de pe echipajul SMURD, au fost asistate 13 persoane, dintre care două au fost transportate la Spitalul Judeţean Constanţa, cu ambulanţe SMURD şi SAJ.