O pacientă însărcinată, care se afla în autospecială, a fost preluată de un alt echipaj. Șoferul vehiculului de transport persoane s-a ales cu câteva zgârieturi.

Cum s-a petrecut accidentul

Accidentul a avut loc aseară, după ora 17:00. Din primele informații, se pare că șoferul ambulanței nu ar fi respectat distanța și ar fi lovit mașina aflată în fața sa. Apoi, ar fi tras de volan și ar fi izbit autocarul care circula regulamentar.

Lt. col. Cosmin Zbarcea, șef Centru Operațional ISU Brașov: Au fost implicate în total 13 persoane, dintre acestea una singură a suferit afecțiuni minore pentru care s-a acordat asistență medicală.

În ambulanța, care nu ar fi avut semnalele acustice și luminoase pornite, se afla o tânără însărcinată. Ea a fost preluată de un alt echipaj și transportată la maternitate. Din fericire, nu a fost rănită. Autocarul transporta muncitorii de la o fabrică.

Andreea Ciocoi, IPJ Brașov: Având în vedere condițiile meteo nefavorabile din această perioadă, polițiștii brașoveni atrag atenția asupra importanței conduitei la volan și fac un apel la responsabilitate și prudență.

Traficul în zonă s-a desfășurat cu dificultate mai bine de o oră. Polițiștii au deschis acum o anchetă.