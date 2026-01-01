Noul an a fost întâmpinat în stradă, în toată țara. Jocul de lumini a ținut loc artificiilor în unele orașe

Noul an a fost primit cu bucurie și multă speranță în toată țara. Oamenii au cântat și mai ales au dansat să se mai încălzească, pentru că a fost o noapte geroasă.

Iar acolo unde focurile de artificii au fost înlocuite cu spectacole de lumini, la petrecere au venit și prietenii necuvântători, care de obicei rămâneau acasă și erau înspăimântați de zgomote.

Și au fost foarte mulți cei care au răspuns chemării. În Piața Sfatului din Brașov au intrat în noul an în pași de dans și cu accesorii speciale.

Bărbat: „Fie ca dorințele tuturor să se îndeplinească! Have fun!”

Negreșit, toată lumea a avut o dorință specială.

Fată: „Vreau să devin cea mai bună versiune a mea și să am cât mai multe împliniri pe plan profesional.”

În Cluj, miezul nopții a fost momentul surprizelor.

Femeie: „Tocmai ne-au cerut de nași, am rămas șocată, am început să plâng.”

Pentru că, în loc de artificii, cerul a fost luminat de patru sute de drone, doi tineri și-au luat la petrecere și prietenul blănos.

În Craiova, petrecerea a fost urmărită și de cei care nu au putut fi prezenți.

Fată: „Numai sănătate, iubire și tot ce-i bun.”

Între doi pași de dans, fiecare și-a rostit și prioritățile în noul an.

Băiat: „Visul meu e să intru la școala de poliție și pentru asta lucrez.”

20.000 de oameni au petrecut în stradă la Constanța.

În Sibiu, oamenii au cântat împreună.

În Timișoara, au strigat în cor cu localnicii și turiștii străini.

În Târgu Mureș erau minus șapte grade, dar oamenii s-au încălzit cu dans și distracție.

Turist: „Am găsit niște vin fiert și ne-am descurcat.”

Peste 15.000 de oameni au sărbătorit împreună, la Iași.

Fată: „Să fim înțelepți, pentru că viața este grea, dar o putem face noi frumoasă.”

La fel ca în alte orașe, nici în Galați nu a fost spectacol de artificii la petrecerea din stradă. Totuși, fiecare cartier s-a luminat.

