Noul an a fost întâmpinat în stradă, în toată țara. Jocul de lumini a ținut loc artificiilor în unele orașe

Stiri actuale
01-01-2026 | 19:07
revelion
protv.ro

Noul an a fost primit cu bucurie și multă speranță în toată țara. Oamenii au cântat și mai ales au dansat să se mai încălzească, pentru că a fost o noapte geroasă.

autor
Alexandra Clej,  Iulia Ciuhu,  Roxana Vlădășel

Iar acolo unde focurile de artificii au fost înlocuite cu spectacole de lumini, la petrecere au venit și prietenii necuvântători, care de obicei rămâneau acasă și erau înspăimântați de zgomote.

Și au fost foarte mulți cei care au răspuns chemării. În Piața Sfatului din Brașov au intrat în noul an în pași de dans și cu accesorii speciale.

Bărbat:Fie ca dorințele tuturor să se îndeplinească! Have fun!”

Negreșit, toată lumea a avut o dorință specială.

Citește și
incendiu amsterdam
Incendiu de proporții în Amsterdam, de Revelion. O biserică istorică a fost mistuită de flăcări

Fată:Vreau să devin cea mai bună versiune a mea și să am cât mai multe împliniri pe plan profesional.”

În Cluj, miezul nopții a fost momentul surprizelor.

Femeie:Tocmai ne-au cerut de nași, am rămas șocată, am început să plâng.”

Pentru că, în loc de artificii, cerul a fost luminat de patru sute de drone, doi tineri și-au luat la petrecere și prietenul blănos.

În Craiova, petrecerea a fost urmărită și de cei care nu au putut fi prezenți.

Fată:Numai sănătate, iubire și tot ce-i bun.”

Între doi pași de dans, fiecare și-a rostit și prioritățile în noul an.

Băiat:Visul meu e să intru la școala de poliție și pentru asta lucrez.”

20.000 de oameni au petrecut în stradă la Constanța.

În Sibiu, oamenii au cântat împreună.

În Timișoara, au strigat în cor cu localnicii și turiștii străini. 

În Târgu Mureș erau minus șapte grade, dar oamenii s-au încălzit cu dans și distracție.

Turist: „Am găsit niște vin fiert și ne-am descurcat.”

Peste 15.000 de oameni au sărbătorit împreună, la Iași.

Fată:Să fim înțelepți, pentru că viața este grea, dar o putem face noi frumoasă.”

La fel ca în alte orașe, nici în Galați nu a fost spectacol de artificii la petrecerea din stradă. Totuși, fiecare cartier s-a luminat.

Sursa: Pro TV

Etichete: revelion,

Dată publicare: 01-01-2026 19:07

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Emma Răducanu, desemnată cea mai atractivă jucătoare de tenis din lume!
GALERIE FOTO Emma Răducanu, desemnată cea mai atractivă jucătoare de tenis din lume!
Citește și...
VIDEO. Momentul tragediei de Revelion din Elveția. Martorii au filmat cum a pornit incendiul în care au murit 40 de oameni
Stiri externe
VIDEO. Momentul tragediei de Revelion din Elveția. Martorii au filmat cum a pornit incendiul în care au murit 40 de oameni

Au apărut imagini din primele momente ale izbucnirii incendiului care a devastat un bar dintr-o stațiune de schi din Elveția în timpul unei petreceri de Revelion, provocând moartea a zeci de persoane.

Incendiu de proporții în Amsterdam, de Revelion. O biserică istorică a fost mistuită de flăcări
Stiri externe
Incendiu de proporții în Amsterdam, de Revelion. O biserică istorică a fost mistuită de flăcări

Un incendiu de proporţii a distrus, joi, o biserică din Amsterdam datând din secolul al XIX-lea, în timp ce Olanda a trecut printr-o noapte de Revelion agitată, cu două victime ale focurilor de artificii şi violenţe fără precedent împotriva poliţiei.

Posibila cauză a tragediei din Elveția, în urma căreia au murit cel puțin 40 de oameni și 100 au fost grav răniți de Revelion
Stiri externe
Posibila cauză a tragediei din Elveția, în urma căreia au murit cel puțin 40 de oameni și 100 au fost grav răniți de Revelion

Comandantul Poliţiei Cantonale din Valais, Frederic Gisler, a confirmat joi, că "zeci de persoane au murit" în incendiul care a izbucnit în primele ore ale noului an într-un bar din populara staţiune de schi elveţiană Crans-Montana.

Recomandări
Scumpiri din prima zi a anului: Taxe și impozite mai mari, accize majorate. Ce se schimbă pentru firme
Stiri actuale
Scumpiri din prima zi a anului: Taxe și impozite mai mari, accize majorate. Ce se schimbă pentru firme

România a intrat în 2026 cu schimbări fiscale profunde care vor afecta atât consumatorii, cât și companiile, totul începând cu cel de-al doilea pachet de reforme fiscal-bugetare al Guvernului Ilie Bolojan.

Posibila cauză a tragediei din Elveția, în urma căreia au murit cel puțin 40 de oameni și 100 au fost grav răniți de Revelion
Stiri externe
Posibila cauză a tragediei din Elveția, în urma căreia au murit cel puțin 40 de oameni și 100 au fost grav răniți de Revelion

Comandantul Poliţiei Cantonale din Valais, Frederic Gisler, a confirmat joi, că "zeci de persoane au murit" în incendiul care a izbucnit în primele ore ale noului an într-un bar din populara staţiune de schi elveţiană Crans-Montana.

Bulgaria a intrat în zona euro, România rămâne pe dinafară. Deficitul bugetar ne blochează aderarea
Stiri Economice
Bulgaria a intrat în zona euro, România rămâne pe dinafară. Deficitul bugetar ne blochează aderarea

Bulgaria a devenit joi cel de-al 21-lea stat membru al zonei euro, în pofida opoziţiilor interne, rămânând doar câteva ţări membre UE care nu au adoptat încă moneda unică. România nu poate face acest pas din cauza finanțelor publice.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 31 Decembrie 2025

03:29:55

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28