Cei care au deja conturi vor avea la dispoziție 30 de zile să își prezinte buletinul. În caz contrar, le va fi blocat accesul. Regulamentul, votat de Consiliul General, îi vizează și pe operatori.

Noul regulament al Primăriei Capitalei nu se limitează doar la verificarea vârstei utilizatorului. Firmele care închiriază trotinete vor trebui să obțină autorizație de la municipalitate și vor plăti un tarif de un leu pe zi pentru fiecare trotinetă pusă la dispoziția publicului.

Corespondent PROTV: „Verificarea vârstei se va face direct în aplicația de pe telefon. Utilizatorii nu vor mai putea doar să bifeze că au împlinit 18 ani, ci vor trebui să demonstreze acest lucru cu ajutorul cărții de identitate. Iar cei care au deja conturi vor avea la dispoziție 30 de zile să își prezinte buletinul în aplicație. Dacă nu fac acest lucru, contul le va fi blocat și nu vor mai putea închiria trotinete.”

Regulamentul prevede și folosirea tehnologiei GPS și a sistemelor de geofencing, prin care operatorii pot limita viteza, restricționa circulația sau semnaliza zonele în care trotinetele nu pot fi parcate. Iar trotinetele nu vor putea fi lăsate, de exemplu, în dreptul trecerilor de pietoni, în stațiile de transport public sau pe spațiile verzi.

Băiat: „Mi se pare o idee bună pentru că au fost atâtea cazuri cu copii care au ajuns la spital sau chiar au murit.”

Bărbat: „Dacă au 18 ani, o să fie mai atenți, n-o să se mai întâmple atâtea accidente. Tinerii merg haotic toți.”

Măsurile vin după ce mulți utilizatori de trotinete au fost implicați în accidente, unele cu urmări dramatice.

Potrivit datelor Poliției, doar în primele șase luni ale acestui an au fost raportate 1.174 de accidente, cu șase morți și 1.220 de răniți.

Noul regulament prevede însă obligații doar pentru trotinetele de închiriat. Cei care au trotineta lor pot să o folosească potrivit Codului rutier dacă au cel puțin 14 ani. Aceștia vor purta cască până la 16 ani.

Cătălin Codreanu, președinte Coaliția pentru Economia Digitală: „Regulamentul adoptat astăzi la București nu rezolvă problema siguranței rutiere și a accidentelor. Rapoartele Poliției Române arată că în ultimele 18 luni, trotinetele deținute privat au cauzat de 5 ori mai multe accidente decât cele închiriate și de 11 ori mai multe decese.”

Regulamentul urmează să intre în vigoare în 60 de zile.

Operatorii trebuie să ridice trotinetele parcate neregulamentar

Responsabilitatea pentru relocarea trotinetelor parcate necorespunzător revine direct operatorilor. Aceștia vor avea la dispoziție cel mult două ore de la primirea unei solicitări pentru a muta vehiculele.

În situațiile în care o trotinetă blochează accesul sau pune în pericol pietonii ori circulația rutieră, ridicarea trebuie făcută imediat.

Nerespectarea termenului de două ore pentru ridicarea sau relocarea trotinetelor poate fi sancționată cu amenzi cuprinse între 2.000 și 5.000 de lei.

Amenzi de până la 10.000 de lei pentru operatori

Regulamentul prevede sancțiuni și pentru operatorii care desfășoară activități fără autorizație valabilă sau continuă să opereze în perioada în care autorizația este suspendată. În aceste cazuri, amenzile sunt cuprinse între 8.000 și 10.000 de lei. Dacă activitatea continuă în perioada suspendării, se poate dispune și confiscarea trotinetelor implicate.

Amenzi între 2.000 și 5.000 de lei pot fi aplicate și pentru amplasarea trotinetelor în afara zonelor aprobate, depășirea numărului de vehicule autorizat, nerespectarea termenelor de relocare și încălcarea altor obligații stabilite pentru operatori.

În ceea ce îi privește pe utilizatori, încălcarea regulilor de circulație va fi sancționată potrivit legislației naționale privind circulația pe drumurile publice.

Sute de copii au ajuns la spital după accidentele cu trotinetele eletrice

Necesitatea acestor reguli este susținută și de datele privind accidentele în care sunt implicați copiii. În perioada martie-august, 242 de copii au ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului „Grigore Alexandrescu” din București, cu traumatisme provocate de accidente cu trotinete electrice, potrivit reprezentanților unității medicale, citați de News.ro.

Dintre aceștia, 35% au avut nevoie de spitalizare, iar aproximativ 10% au ajuns la Terapie Intensivă, cu leziuni foarte grave. Cei mai mulți dintre copiii accidentați, respectiv 61%, aveau vârste cuprinse între 10 și 15 ani. Totodată, 8% dintre pacienți aveau mai puțin de 10 ani.