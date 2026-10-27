„Ministerul Apărării Naționale, prin Direcția generală pentru armamente, a semnat marți, 27 octombrie, contractul pentru achiziția a patru sisteme radar mobile de dirijare la apropiere și aterizare (RDAAM), cu compania THALES ROMANIA SRL. Valoarea contractului este de aproximativ 326,5 milioane de lei, fără TVA, iar livrările vor fi realizate etapizat, începând cu anul 2028”, au anunțat reprezentanții Ministerului Apărării Naționale, într-un comunicat.

Radare pentru controlul traficului aerian, inclusiv în condiții dificile

Noile sisteme radar vor contribui la modernizarea capacităților Forțelor Aeriene Române de control al traficului aerian, prin asigurarea identificării și urmăririi aeronavelor, precum și a dirijării acestora în fazele de apropiere și aterizare, inclusiv în condiții meteorologice dificile și într-un mediu electromagnetic ostil - adică bruiajele tot mai dese puse pe seama războiului Ucrainei cu Federația Rusă.

Potrivit MApN, radarele au dublă utilizare, atât pentru scopuri militare, cât și civile, iar faptul că sunt mobile ajuta la acoperirea zonelor problematice.

„Sistemele vor putea fi utilizate atât pentru aeronave militare, cât și civile, pe timp de zi și de noapte, și vor permite transmiterea informațiilor către sistemele naționale sau NATO de comandă și control aerian. Caracterul mobil al sistemelor va permite utilizarea acestora inclusiv în locații alternative, reducând dependența de infrastructura fixă a bazelor aeriene și contribuind la creșterea flexibilității și rezilienței operaționale”, a transmis sursa citată.

În baza contractului multianual, livrarea sistemelor către patru locații ale Forțelor Aeriene Române se va realiza etapizat, toate sistemele urmând să fie livrate până în 2030. Radarele vor furniza, în timp real și în orice condiții meteorologice, date despre ținte către sistemele naționale și NATO de comandă și control, 24 de ore din 24.

Detalii despre sistemele radar

Cele patru sisteme de radar mobile (Ground Controlled Approach – GCA) vor furniza controlorilor de trafic aerian informații precise, în timp real, privind poziția aeronavelor în raport cu axul pistei și panta de coborâre. Acestea vor sprijini procedurile de apropiere și aterizare, inclusiv în condiții de vizibilitate redusă, când reperele vizuale sunt limitate. Astfel, personalul Forțelor Aeriene Române va putea gestiona în siguranță mișcările aeronavelor în medii operaționale solicitante, inclusiv în locații în care infrastructura fixă nu este disponibilă sau este insuficientă, precizează MApN în comunicat.

STAR NG este un radar primar de supraveghere în banda S, cu arhitectură scalabilă, conceput pentru controlul de apropiere. Acesta asigură o acoperire de până la 60 de mile marine și poate fi utilizat atât în aplicații civile, cât și militare, inclusiv în aeroporturi și baze aeriene.

În completarea acestuia, sistemul RSM NG/IFF de la Thales integrează într-un singur metasenzor trei tehnologii: Mode 5 NATO, sistem militar de identificare „prieten sau inamic” (IFF); Mode S, conform standardelor EUROCONTROL, pentru supravegherea secundară a traficului aerian civil; și ADS-B (Automatic Dependent Surveillance–Broadcast), pentru supravegherea dependentă automată prin difuziune. Această integrare permite identificarea aeronavelor în conformitate cu principalele standarde din domeniul apărării și al aviației civile.

Thales va instala, de asemenea, patru radare de precizie pentru apropiere (Precision Approach Radar – PAR), care vor permite dirijarea sigură și precisă a tuturor tipurilor de aeronave în timpul apropierii și aterizării, inclusiv în condiții meteorologice dificile și de vizibilitate redusă.

Ce este un radar de dirijare la apropiere și aterizare, mobil (RDAAM)

Conform site-urilor de specialitate, un astfel de radar este utilizat în trei situații, arată apix.ro:

-În operațiuni militare: stabilirea rapidă a unui punct de aterizare funcțional pentru aviația aliată;

-În situații de urgență: înlocuiește infrastructura fixă avariată (ex: cutremure, conflicte);

-În exerciții NATO: pentru simularea condițiilor de operare într-un mediu dificil.

Printre caracteristicile esențiale ale unui sistem de radar RDAAM se numără:

-Mobilitate completă – radarul este montat pe vehicule sau containere transportabile, putând fi desfășurat rapid în zone de operații militare, baze aeriene temporare sau teatre de conflict;

-Funcții de ghidaj precis – oferă controlorilor de trafic aerian informații în timp real despre poziția, altitudinea, viteza și traiectoria aeronavelor aflate în apropiere de aeroport;

-Sprijin în condiții meteo nefavorabile – permite ghidarea aeronavelor chiar și atunci când vizibilitatea este scăzută (noapte, ceață, ploaie etc.);

-Operabilitate autonomă – este dotat cu sistem propriu de comunicații, alimentare cu energie și poate funcționa independent de infrastructura aeriană civilă.

-Componentele principale sunt: radar primar de supraveghere aeriană, radar secundar de identificare (IFF – Identification Friend or Foe), stații de lucru pentru controlori și sistem de comunicații sol–aer și sol–sol.

Modernizarea Forțelor Aeriene și cooperarea româno-franceză

Achiziția face parte din programele de înzestrare destinate modernizării Forțelor Aeriene Române și creșterii capacității de îndeplinire a misiunilor, inclusiv în context aliat.

Ministerul Apărării Naționale a subliniat că THALES ROMANIA SRL, legată de producătorul de armament francez Thales. societate cu sediul în România și cu activități în domeniul tehnologiilor avansate, oferă oportunități pentru valorificarea expertizei specialiștilor români, dezvoltarea competențelor tehnologice și consolidarea capacităților industriale din România, inclusiv prin transfer de know-how și tehnologie.

„Specialiștii Thales din România vor contribui, alături de partenerii locali, la instalarea, integrarea și asigurarea disponibilității sistemelor pe termen lung. Această abordare reflectă obiectivul Ministerului Apărării Naționale ca investițiile în înzestrarea Armatei României să contribuie nu doar la creșterea capacității de apărare, ci și la susținerea activității economice, a locurilor de muncă înalt calificate și a industriei de apărare din România”, au mai declarat reprezentanții MApN.