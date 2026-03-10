Era aproape de faleza pe unde se plimbă turiștii, așa că autoritățile au împrejmuit perimetrul și promit controale pe întreg litoralul.

Muncitorii de la Apele Române au descoperit recipientul cu GPL în timpul lucrărilor de pregătire a plajei pentru sezonul estival în Năvodari. Un utilaj a avariat accidental rezervorul îngropat în nisip.

Adrian Picoiu – prefectul județului Constanța: "A fost descoperit un rezervor de gaz care era folosit de un beach bar restaurant la fața locului, care era fără autorizație, fără nimic. S-a asigurat zona, măsuri PSI, poliția Năvodari a deschis un dosar care este în lucru.”

Oamenii care se plimbă pe faleză și acum, în sezonul rece, spun că pericolul este uriaș.

Localnic: "Da, miroase foarte tare. Cineva l-a bagat acolo, că n-a crescut singur. E destul de periculos, mai ales că sunt copii pe aici, se plimbă lumea".

Localnic: "Nu este în regulă ce s-a întâmplat. Nu e bine, nu e bine, trebuia să avem controale, nu poți să dai drumu la o plajă până nu faci exact verificarea".

După ce recipientul de 2500 de litri a fost scos din nisip, autoritățile au decis să extinda controalele pe litoral.

Stelică Hagi - directorul Apele Române Dobrogea Litoral: "S-a dispus o acțiune de verificare a plajelor litoralului românesc, cu începere, evident, Năvodari, în special vor fi vizate unde le cunoaștem ca funcționând în trecut cu bucătării, cu foc deschis."

Specialiștii Inspectoratului pentru Situații de Urgență spun că astfel de rezervoare trebuie să aibă avize speciale de amplasare.

Cristian Rotaru – locotent colonel ISU Dobrogea: ”Normal, operatorul ar fi trebuit să solicite un aviz de amplasare la ISCIR, pentru aceste rezervoare, dar nu s-a solicitat nimic.”

În acest caz, ministrul Mediului a reacționat pe o rețea socială: ”Contractul de închiriere pentru sectorul de plajă a încetat la data de 30 octombrie 2025, iar operatorului i-a fost impusă obligația de a dezafecta și evacua toate dotările de pe plajă până cel târziu la data de 15 decembrie 2025. Rezervorul respectiv nu a fost declarat și nu a avut niciun acord din partea Administrației Naționale "Apele Române" pentru amplasare. (...) Plajele din România nu sunt vestul sălbatic."

Operatorul care ar fi montat rezervorul pe plajă nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere.