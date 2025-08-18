Noi concluzii în cazul Alexandrei Ivanov. Expertiza susține „complicații imposibil de prevenit”. Familia contestă rezultatul

Alexandra Ivanov, tânăra mamă de 25 de ani care a murit în chinuri acum doi ani la Maternitatea din Botoșani, ar fi decedat „din cauza unor complicații imposibil de prevenit".

Sunt noi concluzii ale expertizei medicilor legiști. Familia le contrazice și spune că femeia a murit agonizând, ignorată de medic. Dosarul de ucidere din culpă este încă pe masa procurorilor.

„Nu am aer” au fost ultimele cuvinte ale Alexandrei după ce a ajuns la maternitatea din Botoșani cu sarcina în săptămâna a 13-a, oprită din evoluție, cu dureri și hemoragie. Deși era în stare gravă, pacienta a fost lăsată să agonizeze până dimineața, când a murit. Timp de șapte ore nu a primit nicio atenție medicală, a arătat raportul Direcției de Sănătate Publică, la acea vreme.

Acum însă, un nou raport făcut de medicii legiști de la IML Iași susține că tânăra a murit din cauza insuficienței respiratorii determinate de edem pulmonar și hemoragie pulmonară, „situație ce nu putea fi prevenită printr-o manoperă medicală".

Gianina Poroșnicu, avocata familiei: „Medicii se acoperă între ei. Este de domeniul evidenței că nici nu au pus mâna pe ea. Încearcă să ne încadreze într-un 0,001% probabilitatea de a fi o complicație pe care nu o pot stăpâni și monitoriza și anticipa medicii."

Familia Alexandrei va contesta raportul.

Gabriel Ivanov, soțul Alexandrei: „Răspunsurile lor sunt superficiale, simple, sfidătoare. Scrie că starea și la internare și pe parcurs cumva a fost relativ bună și noi știm din conversațiile de pe telefoanele aflate la anchetatori că ea a sunat medicul, inclusiv că i-a dat mesaj că simte că moare, să intervină cumva, că simte că moare."

În timp ce apropiații Alexandrei i-au făcut slujba de pomenire de doi ani, dosarul de ucidere din culpă, deschis după moartea sa, este tot la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava.

Vlad Miron, fratele Alexandrei: „A trecut greu pentru noi, nu ne așteptam să dureze atât de mult, având în vedere că lucrurile au fost clare."

Medicul de gardă din acea noapte are calitatea de suspect, iar procurorii subliniază faptul că „nu a monitorizat starea pacientei și nu a intervenit, prin acordarea de tratament medical."

Doctorița, care a fost atunci dată afară din maternitate, a fost contactată telefonic, însă nu a răspuns. Avocatul ei a transmis, în schimb, că nu dorește să comenteze la acest moment datele din anchetă.

