Femeia este acuzată că ar fi fost complice la o altă crimă, petrecută în același oraş. Avocatul inculpatei a contestat deja decizia instanței.

Şedinţa de judecată a început în jurul orei 12 şi 30 de minute. Trei ore mai târziu, judecătorul de drepturi şi libertăţi a admis că fosta iubită a omului de afaceri Adrian Kreiner să fie arestată preventiv.

Muntean Aurel, avocatul acuzatei: „Noi am formulat contestaţie, momentan pentru că asta e decizia instanţei şi procedura o impune. Înseamnă că judecătorul care a judecat astăzi a considerat prin prisma lui că sunt destule dovezi."

Potrivit procurorilor, femeia de 40 de ani ar fi fost complice la o crimă teribilă petrecută tot în Sibiu, la şase luni distanţă după ce iubitul ei a fost ucis de trei tâlhari.

Reporter: Ce puteţi spune despre comportamentul ei în sala de judecată?

Muntean Aurel, avocatul acuzatei: „A fost unul normal, adică acum procedurile pe măsuri preventive nu implică atâta discuţii, şi-a menţinut declaraţiile date. Încercăm să înţelegem dacă Amiana a fost cea care a apelat la ea. Mi se par nişte lucruri care decurg logic, nu cred că o persoană se duce la cineva neştiind ce are de gând."

Corespondent PROTV: „Anchetatorii susţin că iubita omului de afaceri Adrian Kreiner, de profesie psiholog, i-ar fi dat sfaturi unei cliente despre cum să ducă la capăt un plan criminal: acela de a îşi ucide mama pentru a-i moşteni mai repede averea de două milioane de euro. Mai mult decât atât, i-ar fi sugerat să distrugă imaginile surprinse de camerele de supraveghere."

Vineri, femeia de 40 ani părea vizibil șocată și avea privirea pierdută, după ca fost audiată. Nu a oferit răspunsuri la întrebările jurnaliștilor.

Psihologii criminalişti sunt uimiţi de comportamentul suspectei, care în mod normal ar fi trebui să anunţe autorităţile atunci când a aflat ce gânduri avea clienta să.

Liviu Chesnoiu, psiholog criminalist: „Când te duci la psiholog, având o problemă, poate ai nişte tendinţe de astea ciudate, nişte instincte criminale pe care să le atenuezi, să le elimini, poate că eşti mai convingător decât psihologul. Vedeţi dvs., altceva mă uimeşte, faptul că un psiholog trebuie să fie un doctor de suflete, nu un om care să fie dominat şi convins de un om cu probleme de genul acesta. El trebuie consilieze, să aplaneze, să vină cu poveţe, e la spovedanie, dacă află că are de gând să facă ceva ciudat trebuie să anunţe poliţia.”

La fel ca femeia acuzată că şi-a omorât mama, acum şi iubita lui Adrian Kreiner a ajuns după gratii. Între timp, procesul privind uciderea omului de afaceri Adrian Kreiner se află în faza de apel. Trei bărbaţi sunt condamnaţi în prima instanţă.