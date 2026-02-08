Femeia de 38 de ani și soțul ei s-ar fi separat în primăvara anului trecut. Ea ar fi fost cea care a cerut divorțul și a plecat în Dubai.

Ulterior, bărbatul ar fi făcut denunţul cu privire la împrejurările în care a murit soacra sa. Acela a fost momentul în care anchetatorii au cerut noi informații cu privire la expertiza medico-legală.

Dosarul a fost redeschis, şi așa au aflat anchetatorii ca femeia ar fi fost ucisă de fata ei, pe care au arestat-o preventiv.

Recent s-a aflat că ar fi avut-o complice pe iubita omului de afaceri Adrian Kreiner, torturat şi ucis în 2023 de trei tâlhari.

Ultimul dintre ei a fost adus în ţară recent, din Indonezia. A fost condamnat în lipsă la 30 de ani de închisoare, dar sentinţa nu este definitivă.