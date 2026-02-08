Femeia de 38 de ani și soțul ei s-ar fi separat în primăvara anului trecut. Ea ar fi fost cea care a cerut divorțul și a plecat în Dubai.

Ulterior, bărbatul ar fi făcut denunţul cu privire la împrejurările în care a murit soacra sa. Acela a fost momentul în care anchetatorii au cerut noi informații cu privire la expertiza medico-legală.

Dosarul a fost redeschis, şi așa au aflat anchetatorii ca femeia ar fi fost ucisă de fata ei, pe care au arestat-o preventiv.

Recent s-a aflat că ar fi avut-o complice pe iubita omului de afaceri Adrian Kreiner, torturat şi ucis în 2023 de trei tâlhari.

Citește și
Roaming involuntar, capcana de la granițe pentru utilizatorii de telefonie mobilă. Noi indicatoare de avertizare
Roaming involuntar, capcana de la granițe pentru utilizatorii de telefonie mobilă. Noi indicatoare de avertizare

Ultimul dintre ei a fost adus în ţară recent, din Indonezia. A fost condamnat în lipsă la 30 de ani de închisoare, dar sentinţa nu este definitivă.