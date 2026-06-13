Potrivit hidrologilor, avertizarea vizează râul Cricovul Sărat - cursul inferior, în judeţele Prahova şi Ialomiţa, râul Buzău pe sectorul aval de staţia hidrometrică Baniţa, în judeţele Buzău şi Brăila, precum şi râul Râmnicu Sărat, în bazinul aval de staţia hidrometrică Puieşti, în judeţele Vrancea şi Buzău.

În intervalul 13 iunie, ora 9:00 - 14 iunie, ora 12:00, ca urmare a propagării viiturilor formate anterior în amonte, sunt prognozate creşteri de debite şi niveluri pe râurile din bazinele hidrografice menţionate, cu posibile depăşiri ale cotelor de atenţie.

Hidrologii recomandă monitorizarea evoluţiei situaţiei hidrometeorologice şi precizează că prognoza va fi actualizată în funcţie de evoluţia fenomenelor.