Nivelul Dunării a scăzut alarmant. Pe malul apelor zac bancuri de pești morți, iar bărcile sunt blocate în nămol

Cândva un labirint de canale și ape pline de pești, Delta Dunării se confruntă cu cea mai gravă criză ecologică din ultimii 20 de ani. Din cauza secetei, nivelul fluviului a scăzut alarmant lăsând în urmă zeci de lacuri și ghioluri secate.

Localnicii abia reușesc să urnească ambarcațiunile îngropate în nămol, iar pe malul apelor zac bancuri de pești morți.

Lacul Razelm măsura în primăvară aproape aproape trei metri adâncime. În trei luni, pe bucăți întregi se vede pământul. Iar acolo unde mai este apă, nivelul este atât de scăzut încât bărcile nu mai pot ieși în larg.

Pescar: Este foarte grav, pescuiesc de 24 de ani, nu am văzut așa ceva niciodată, este prima oară când sunt ape așa mici.

Populația de pește, flora dar și fauna din zonă au fost grav afectate. Iar păsările migratoare rămân fără hrană.

Micile afaceri suferă din cauza secetei

În anii trecuți, de aici plecau în excursii, pe canalele Dunării, zeci de ambarcațiuni pline cu turiști, pentru că este perioada în care Delta oferă cel mai frumos spectacol al naturii. Acum bărcile abia mai ies.

Paul Sebe, antreprenor: E foarte mică apa, când ieșim pe canal ridicăm motorul, am cinci ani de când fac turism dar așa apă mică niciodată.

Situația e gravă în toată Delta. Ghiolurile Ceamurlia, Baia dar și lacul Zmeica sunt secate în proporție de 60%. La fel și lacurile Nuntași ori Murighiol. Pentru ca navele să poată tranzita zona, la Cochirleni, în județul Constanța, se fac lucrări de dragare.

Adrian Maizel, reprezentant administrația fluvială a Dunării de Jos: Lucrăm în permanență cu colegii din Bulgaria, ne atenționăm cu privire la situația hidrologică și adâncimi.

În câteva zile, debitul Dunării a scăzut alarmant, ajungând la doar 2.150 de metri cubi pe secundă, adică jumătate din media multianuală.

