Nivelul Dunării a scăzut alarmant. Pe malul apelor zac bancuri de pești morți, iar bărcile sunt blocate în nămol

Stiri actuale
25-08-2025 | 19:24
×
Codul embed a fost copiat

Cândva un labirint de canale și ape pline de pești, Delta Dunării se confruntă cu cea mai gravă criză ecologică din ultimii 20 de ani. Din cauza secetei, nivelul fluviului a scăzut alarmant lăsând în urmă zeci de lacuri și ghioluri secate.

autor
Cătălin Covrig,  Dan Cucu

Localnicii abia reușesc să urnească ambarcațiunile îngropate în nămol, iar pe malul apelor zac bancuri de pești morți.

Lacul Razelm măsura în primăvară aproape aproape trei metri adâncime. În trei luni, pe bucăți întregi se vede pământul. Iar acolo unde mai este apă, nivelul este atât de scăzut încât bărcile nu mai pot ieși în larg.

Pescar: Este foarte grav, pescuiesc de 24 de ani, nu am văzut așa ceva niciodată, este prima oară când sunt ape așa mici.

Populația de pește, flora dar și fauna din zonă au fost grav afectate. Iar păsările migratoare rămân fără hrană.

Citește și
seceta
Europa se confruntă cu cea mai severă secetă din ultimii 13 ani. Serbia, România și Bulgaria, printre cele mai afectate țări

Micile afaceri suferă din cauza secetei

În anii trecuți, de aici plecau în excursii, pe canalele Dunării, zeci de ambarcațiuni pline cu turiști, pentru că este perioada în care Delta oferă cel mai frumos spectacol al naturii. Acum bărcile abia mai ies.

Paul Sebe, antreprenor: E foarte mică apa, când ieșim pe canal ridicăm motorul, am cinci ani de când fac turism dar așa apă mică niciodată.

Situația e gravă în toată Delta. Ghiolurile Ceamurlia, Baia dar și lacul Zmeica sunt secate în proporție de 60%. La fel și lacurile Nuntași ori Murighiol. Pentru ca navele să poată tranzita zona, la Cochirleni, în județul Constanța, se fac lucrări de dragare.

Adrian Maizel, reprezentant administrația fluvială a Dunării de Jos: Lucrăm în permanență cu colegii din Bulgaria, ne atenționăm cu privire la situația hidrologică și adâncimi.

În câteva zile, debitul Dunării a scăzut alarmant, ajungând la doar 2.150 de metri cubi pe secundă, adică jumătate din media multianuală.

Un agent de poliție din Mureș, acuzat de violență în familie. Iubita de 18 ani a refuzat ca partenerul ei să fie monitorizat

Sursa: Pro TV

Etichete: seceta, dunare, Delta,

Dată publicare: 25-08-2025 19:21

Articol recomandat de sport.ro
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Citește și...
Seceta amenință iar agricultura. Fermierii se plâng că nu îi ajută nimeni: nici cerul, cu ploaie, nici statul, cu bani
Stiri actuale
Seceta amenință iar agricultura. Fermierii se plâng că nu îi ajută nimeni: nici cerul, cu ploaie, nici statul, cu bani

Europa se confruntă cu cea mai severă secetă din ultimii 13 ani, iar România, Bulgaria și Serbia se numără printre țările cele mai afectate. Potrivit specialiștilor, suntem deja în stare de alertă, cu mai mult de jumătate dintre terenuri uscate.

Europa se confruntă cu cea mai severă secetă din ultimii 13 ani. Serbia, România și Bulgaria, printre cele mai afectate țări
Stiri actuale
Europa se confruntă cu cea mai severă secetă din ultimii 13 ani. Serbia, România și Bulgaria, printre cele mai afectate țări

Mai mult de jumătate dintre solurile din Europa și din regiunea mediteraneană erau încă afectate de secetă în intervalul 11–19 iulie 2025, conform unei analize AFP bazate pe datele Observatorului European al Secetei (EDO).  

Incendii violente în Grecia, amplificate de secetă și vânt. Guvernul a cerut sprijin UE și așteaptă avioane din Italia
Stiri externe
Incendii violente în Grecia, amplificate de secetă și vânt. Guvernul a cerut sprijin UE și așteaptă avioane din Italia

Guvernul Greciei a cerut ajutor prin Mecanismul de Protecţie Civilă al Uniunii Europene pentru stingerea incendiilor din mai multe zone din ţară.

 

Recomandări
PSD îngroapă, parțial, securea războiului pe Pachetul 2, dar o ascute aprig pe cea pentru Primăria Capitalei
Stiri Politice
PSD îngroapă, parțial, securea războiului pe Pachetul 2, dar o ascute aprig pe cea pentru Primăria Capitalei

La aproape o lună de când a blocat Pachetul 2 de măsuri fiscale, PSD îngroapă parțial securea războiului și se întoarce la masa discuțiilor din coaliția de guvernare.  

Alți zeci de mii de elevi vor primi, până la urmă, burse de merit. Noile reguli impuse de Ministerul Educației
Stiri Educatie
Alți zeci de mii de elevi vor primi, până la urmă, burse de merit. Noile reguli impuse de Ministerul Educației

Ministerul Educației schimbă regulile de acordare a burselor, stabilite acum două săptămâni. Dacă ultimul elev care prinde o bursă de merit are aceeași medie cu alți colegi de clasă, atunci vor intra toți pe lista beneficiarilor.

ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Munții Iezer, unde patru tineri au murit. Misterul se adâncește
Stiri actuale
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Munții Iezer, unde patru tineri au murit. Misterul se adâncește

Criminaliștii, sprijiniți de salvamontiști, au revenit luni la locul accidentului din Munții Iezer, unde patru tineri și-au pierdut viața, iar al cincilea a fost grav rănit.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 25 August 2025

50:36

Alt Text!
La Măruță
25 August 2025

01:31:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
25 August 2025

01:51:09

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59